Какими были Сумы в 1950-х: старые атмосферные фото

Город Сумы, как и любой другой, претерпел значительные изменения в течение десятилетий своей истории. От бывших проезжих улиц, ставших пешеходными зонами, до кардинально изменившихся фасадов зданий Сумы хранят в себе отпечатки прошлых эпох.

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Благодаря усилиям фотографа Андрея Мозгового в сети появилась подборка атмосферных фотографий, позволяющих заглянуть в прошлое города. Эти кадры, собранные в группе "Мои Сумы" в Facebook, предлагают уникальную возможность увидеть, какими были Сумы в 1950-х годах.

Подборка фотографий охватывает разные знаковые места города, давая представление о его виде в середине прошлого века. Среди них:

Красная площадь в 1956 году.

Дворец культуры имени Фрунзе, зафиксированный 1 мая 1953 года.

Еще один вид на Красную площадь, датированный 1955 годом.

Улица Линейная в 50-е годы.

Железнодорожный вокзал, которым он находился в 1958 году.

Красная площадь с фонтаном, фотография 1949 года.

Улица Ленина в 1956 году.

Улица Сталина в 1958 году.

Основание и раннее развитие Сум

История Сум берет свое начало после поражения казацкого войска под предводительством Богдана Хмельницкого в битве под Берестечком в 1651 году. В результате Хмельницкий издал указ о переселении людей с Правобережья на Полтавщину и пограничные земли с Россией, которые впоследствии стали известны как Слобожанщина. В течение десятилетия с 1651 по 1660 годы на этой территории возникло много новых поселений, среди которых были не только Сумы, но и Харьков, Тростянец, Лебедин и другие.

Согласно царскому указу от 25 июля 1655 года, в Сумах было разрешено поселиться 100 семьям крестьян и казаков, прибывших из городка Ставища Киевской области.

По одной из версий, Герасим Кондратьев был среди этих переселенцев. Эта дата считается некоторыми историками моментом основания Сумм. Решение о превращении Суминой слободы в город Сумин (впоследствии Сумы) было принято 1 июля 1656, после чего началось строительство крепости.

Крепость в Сумах возводилась в течение 1656-1658 годов под руководством московского воеводы Кирилла Юрьевича Арсеньева, прибывшего в город с 52 помощниками. Целью крепости была защита Слободской Украины от набегов татар.

Стены крепости были сделаны из дубовых бревен, а под ней был выкопан подземный ход к реке Псел, обеспечивавший город водой во время осад. Крепость окружали вал и глубокий ров, а естественными укреплениями служили реки Псел, Сума и Сумка. С юга город защищал перекоп между Пслом и Сумкой, сделанный в 1658 году.

В 1658 г. Сумы официально стали центром Слободского казацкого полка, который возглавил Герасим Кондратьев. Благодаря выгодному расположению на торговом пути в Москву через Путивль город быстро развивался. В 1678 году город вместе с должностью занимал значительную территорию, окруженную стеной протяженностью более 7 километров, а вокруг нее был ров протяженностью более 7,5 километров. Сумская крепость имела 27 башен и 8 ворот.

Развитие города

В 1702 году было завершено строительство Воскресенской церкви, которая является старейшим сооружением Сум, сохранившейся до наших дней. Во время Северной войны, перед Полтавской битвой, в Сумах с конца 1708 до начала 1709 находился Петр I со своей ставкой. Именно здесь он подписал важные документы и провел военное совещание, повлиявшее на ход войны.

Сумы после Второй мировой войны

Значительное развитие Сум пришлось на период после Второй мировой войны, начиная с 1950-х годов. Это связано с активным развитием промышленности, включая машиностроение, химическую, приборостроительную, пищевую и легкую отрасли. В городе было восстановлено и построено значительное количество жилья, а также заработали новые предприятия и учебные заведения и культуры.

OBOZ.UA ранее публиковал фотографии, которыми были Сумы более 100 лет назад.

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