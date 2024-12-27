Какими были Сумы более 100 лет назад: фото старых вывесок

Сумы – один из самых древних городов Украины, который имеет богатую и интересную историю. Сначала город назывался Сумина слобода, в 1656 году, после реорганизации слободы в город, название было изменено на Сумин. К 1660-м годам название постепенно трансформировалось в Сумы.

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Удачное географическое расположение на берегах рек Псел, Сума и Сумка способствовало строительству мощной крепости, которая стала одним из важнейших оборонительных рубежей Слободской Украины. В сети показали, каким был город столетие назад.

После периода казачества Сумы превратились в значительный торговый центр. Особого расцвета город достиг в XIX веке, когда благодаря Ивану Харитоненко стал центром сахарной промышленности. Суммы получили название "сахарной столицы".

В начале XX века город был известен своими ярмарками и активной торговлей.

После окончания гражданской войны начался период обновления. Отстраивалась индустрия, развивались образование и культура. Голодомор 1932-1933 годов нанес страшный удар по городу, принеся гибель тысяч людей. В период Второй мировой город был оккупирован немецкими войсками.

На фотографиях из прошлого века есть дома, которые существуют до сих пор. Практически на каждом доме есть вывески. На одной из самых известных фотографий улицы Соборной вплоть до Спасо-Преображенского собора на одноэтажных домах размещены вывески – "Фотографические аппараты", "Гигиена", "Духи и косметика".

В Сумах уже существовали мастерские, аналоги современных рекламных агентств. Состоялся переход от живописи к хорошо читаемым шрифтовым вывескам. Буквы обычно наносили масляными красками, а для защиты покрывали олифой.

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