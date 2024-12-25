Какой была Винница около 100 лет назад: фото для сравнения

Винница – город с многовековой историей. Первые упоминания о поселении датируются 1363 годом, когда на Замковой горе была возведена деревянная крепость по приказу литовского князя Федора Кориатовича. С этого момента началось становление города как важного торгового и военного центра.

Видео дня

В разные периоды своей истории Винница трижды становилась столицей Украины. Винница славится своими парками и скверами, что делает ее одним из самых зеленых городов. В сети показали, каким был город столетие назад.

Сначала Винница была столицей Великого княжества Литовского, получила Магдебургское право, способствующее развитию ремесел и торговли. После Люблинской унии город переходит во власть Речи Посполитой. При казачестве Винница стала центром одноименного полка и играла важную роль в казачьих войнах.

В XX веке Винница пережила бурное развитие, стала областным центром. В 1920-х годах началась индустриализация, а в годы Второй мировой войны Винница испытала значительные разрушения.

Интересна фотография с изображением дома на Соборной улице – он был разрушен в связи со сооружением Центрального почтамта в 1965 году. В XIX веке здесь была кондитерская Дювре.

В книге Натальи Кушки "Ференц Лист в Винницкой области" указано, что "когда-то легендарный венгерский пианист и композитор выступал именно в этом здании. Кондитерская славилась своими пирожными и изысканными винами на все Подолье... Речь идет о 1840-1850 годах".

После Второй мировой войны Винница возродилась и стала одним из промышленных центров Украины. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой.

Ранее OBOZ.UA показывал на фото, как с течением времени менялась Полтава.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.