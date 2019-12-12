"Зеленый" маневр: правительство Италии планирует существенно изменить налоговую нагрузку

Правительство Италии планирует изменения в государственном бюджете на 2020 год. Правки должны коснуться скандального "налога на пластик", который вызвал протесты оппозиции и бизнеса.

Об этом сообщает La Repubblica. Издание также отмечает, что это не первые изменения в налог на пластиковую упаковку, который планируется ввести в проект бюджета на следующий год.

mind.ua

Изначально правительство планировало ввести "пластиковый налог", который бы требовал от компаний платить 1 евро за каждый килограмм произведенного пластика, включая бутылки, полиэтиленовые пакеты и поддоны, контейнеры для моющих средств, пузырчатую пленку, упаковку для бытовой техники и этикетки продуктов. Однако при рассмотрении в парламенте этот пункт проекта бюджета не прошел из-за протестов оппозиции, которые назвали его "ударом по среднему классу", после чего сумма была понижена до 50 центов.

Согласно новой редакции, утвержденной в бюджетном комитете Сената, планируется установить налог в размере 45 центов за каждый килограмм пластика, включая упаковки для длительного хранения продуктов. При этом продукция из переработанного пластика не будет облагаться налогом.

Изменения также коснутся "сахарного налога". Изначально планировалось распространить налог с июля 2020 года на безалкогольное пиво, газированные напитки и фруктовые соки с добавлением сахара или подсластителей. Благодаря этой мере правительство хотело собрать дополнительно 1,3 млрд евро.

Согласно новой редакции, ввод налога сдвинули на октябрь, а сам налог установили в размере 10 центов за каждый литр соответствующей продукции. Издание отмечает, что перенос даты ввода налога повлечет за собой снижение доходов государства на 175,3 млн евро.

Также были откорректирован так называемый "налог на удачу". С 1 марта 2020 года все выигрыши в лотереях выше 500 евро облагаются налогом до 20%. Изменения также коснутся игровых автоматов, где выигрыш свыше 200 евро также будет облагаться 20% налогом.

Налоговая нагрузка также коснется регистрации служебных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и более экологических авто. Начиная с 1 июля 2020 года, налог на экологические авто будет снижен до 25%, при этом налог на авто с ДВС будет повышен до 60%. Также планируется повысить акцизы на топливо, благодаря чему правительство, согласно планам бюджетного комитета Сената, планирует получить до 300 млн евро в 2021 году и 650 млн евро в 2022 году.

Наконец, ставка "налога Робин Гуда" для автомагистралей, портов, аэропортов и железнодорожных концессионеров возрастает до 27,5%. Льготы на производство и распределение электроэнергии, минеральной воды, радио, телевидения и телекоммуникаций будут исключены.

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