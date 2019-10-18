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18 октября • обновлено в 16:21
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Избавить мир от пластика: украинский стартап решил начать с Европы

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Украинский эко-стартап Effa с 2020 года начнет в Швеции производить зубные щетки из бумаги.

Об этом сообщает издание "Лига Tech". В идеале основатели стартапа мечтают, чтобы "заменить все одноразовые пластиковые предметы гигиены на бумажные".

Избавить мир от пластика: украинский стартап решил начать с Европы

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Предприниматели из Effa разработали зубную щетку из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые "не наносят вреда природе". Несмотря на то, что основной целевой аудиторией прежде всего являются путешественники, а также гостиницы и авиалинии, в дальнейшем компания Netflix собирается использовать щетки украинского стартапа на съемках.

Избавить мир от пластика: украинский стартап решил начать с Европы

facebook.com/effatoothbrush

Избавить мир от пластика: украинский стартап решил начать с Европы

facebook.com/effatoothbrush

Владельцы стартапа подчеркивают, что сейчас "каждая зубная щетка после использования где-то все еще существует". В дальнейшем стартап планирует заменить все одноразовые пластиковые предметы гигиены на бумажные. В планах выпускать бумажные расчески, бумажные упаковки для шампуня, тюбики и так далее, отмечают авторы идеи.

Избавить мир от пластика: украинский стартап решил начать с Европы

facebook.com/effatoothbrush

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине запустят фонд стартапов.

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Место
Украина
Теги
Green Oboz Экология
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