Супруга львовского таможенника одновременно с его увольнением купила элитную машину: на тещу оформили квартиру площадью 234 кв. м

Один из самых скандальных львовских таможенников Олег Будз несколько месяцев назад официально уволился. За последние годы материальное положение чиновника, его жены и тещи резко изменилось. Жена Анна Коваль начала декларировать доход от предпринимательской деятельности, а почти одновременно с увольнением мужа купила элитную машину.

А в прошлом году теща таможенника Светлана стала владелицей квартиры во Львове площадью около 235 кв. м.

О том, чем владеет таможенник и его семья и чем он известен, читайте в материале OBOZ.UA.

Что принадлежит Будзу и его родственникам

Олег Будз, начальник отдела таможенного оформления №1 поста "Мостиска" Львовской таможни, в ноябре 2025-го уволился. Это произошло после многочисленных скандалов и расследований профильных журналистов о контрабанде через таможенный пост, который он возглавлял.

Буквально за день до своего увольнения жена таможенника Анна Коваль купила элитную машину. И это – не первая крупная покупка за прошлый год. За последние несколько лет супруга чиновника значительно увеличила свой доход. Она открыла ФЛП и начала декларировать миллионы гривен в год дохода от "занятия предпринимательской деятельности". При этом адвокатской лицензии у женщины нет.

Удачными последние несколько лет были и для тещи таможенника Светланы Коваль. Она стала обладательницей квартиры, стоимость которой может достигать около 500 тыс. долларов, об этом читайте чуть дальше по тексту. Итак, официально Олег Будз уволился с таможни 19 ноября 2025-го. А 18 ноября, за день до этого, Анна Коваль оформила на себя автомобиль Mercedes-Benz GLE-Class GLE 300 2021 года. OBOZ.UA удалось найти объявление о продаже этого автомобиля. Стоимость составляла 69,7 тыс. долларов (или чуть больше 3 млн грн).

Это белая машина с относительно небольшим пробегом (50 тыс. км). В декларации же указано, что жена таможенника купила авто за 2,7 млн грн. Вполне возможно, что при продаже был торг и цена в объявлении не соответствует реальной стоимости.

Вероятно, Анна Коваль относительно недавно продала другую свою машину. 18 июня 2025-го она подарила 500 тыс. грн своему мужу. А уже 27 июня 2025-го Будз купил Toyota Camry 2020 г.в. Без подарка от жены чиновник не смог бы объяснить происхождение средств для такой покупки. Стоимость автомобиля – 941 тыс. грн.

Эту машину таможенник также нашел в интернете. Ее цена – 23,5 тыс. долларов.

За почти 12 месяцев 2025-го Анна Коваль заработала около 664 тыс. грн в ООО "Петро Карбо Хем" и 1 млн 650 тыс. грн от ведения предпринимательской деятельности. Это в разы больше относительно маленькой зарплаты таможенника на госслужбе.

Если в случае с машинами имущество оформляли не только на жену, то с квартирами мужу повезло меньше. До 2020-го Анна Коваль владела квартирой площадью 134 кв. м во Львове. А после 2020-го она стала владелицей жилья в 160,5 кв. м на улице Конисского. Сейчас в этом доме квартиры такой площади стоят около 250 тыс. долларов.

По состоянию на 2019-й, за год до приобретения жилья, официально она зарабатывала около 27,4 тыс. грн в месяц, а ее муж на Львовской таможне официально получал 19,3 тыс. грн в месяц. Обе зарплаты указаны до налогообложения, то есть сумма на руки была значительно меньше.

Значительно больше повезло с квартирой теще Светлане Коваль. В 2024-м она приобрела жилье площадью 234,9 кв. м на ул. Карпинца. Сейчас объявлений о продаже квартир такой площадью в этом доме нет. Однако, учитывая стоимость квадратного метра, цена может быть значительно больше, чем полмиллиона долларов.

Теща Будза ранее была зарегистрирована в пос. Рудно Львовской области. Она имеет ФЛП второй группы – продает одежду. Сейчас женщине 73 года. Зачем ей квартира такой площади и имела ли она официальные доходы для того, чтобы собрать такую сумму для приобретения жилья, неизвестно.

Будз стал фигурантом многочисленных расследований

Журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале пишет о том, что на самом деле Будз сохранил влияние на таможенный пост. "Официально после его увольнения с поста "Шегини", как я понимаю, в обмен на непреследование по уголовным делам и отход от дел руководителем ОТО-1 на посту стал Богдан Слоновский. Но это только на бумаге, ведь неофициальный контроль, уже без должности, Будз оставил за собой", – написал Плинский.

Благодаря "невнимательным" таможенникам через таможенные посты попадает контрабанда. При этом масштабы контрабанды впечатляют. Плинский опубликовал статистику: за первый квартал 2025 года в Украине было активировано 250 166 iPhone. Из них официально импортированных (то есть прошедших таможню с уплатой налогов) – только 47 869.

Неизвестного происхождения (контрабанда) – 202 297, или 81% от общего количества активированных устройств. И это – только за квартал, то есть за три месяца. Плинскому удалось узнать, как работает схема с ввозом контрабанды.

Товары массово ввозят в Украину под видом подержанных. Например, бус IVECO ВС5179ТМ только за десять дней февраля 2025 года совершил четыре рейса и ввез контрабанды почти на 1 млн долларов (по данным польских таможенников). Так, 10.02.2025 в таможенной базе указан ввоз IVECO ВС5179ТМ в Украину подержанных косилок и велосипедов, а поляки указали, что от них выехали товары на 11 899 406 грн.

06.02.2025 в базе подержанные холодильники, а от поляков выехали товары на 6 395 445 грн. 04.02.2025 в базе подержанные велосипеды, а по факту – те же новые товары, стоимость которых окончательно до сих пор подсчитывает ГТСУ (предварительно – около 10 млн грн). Ну и четвертый рейс: 14.02.2025 бус был задержан на границе, в нем обнаружили товаров на 10 346 936 грн.

И хотя Будз официально больше не работает на Львовской таможне, подобная деятельность продолжается...

Подробнее о том, какие компании используют для ввоза контрабанды и кто еще из таможенников может быть замешан в схемах, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.