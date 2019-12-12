В США начали делать пластик из пищевых отходов компании McDonald’s

Подразделения компаний Ford и McDonald's в США начали производство полимерного пластика из отходов от производства кофе.

Об этом сообщает "Популярная механика". При этом издание отмечает, что созданный из кофейной шелухи материал будет использоваться для деталей авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Процесс создания пластика popmeh.ru

Исследователи Ford выяснили, что кофейная шелуха, которую раньше выбрасывали, является идеальным материалом для "усиления" пластиковых изделий. Технология проста: сырье нагревается до высокой температуры в низкокислородной среде, смешивается с полимером и другими добавками, после чего создаются гранулы для формовки деталей.

По мнению экспертов, "кофейный пластик" отвечает требованиям к материалам для корпусов фар. Также его можно будет использовать для изготовления некоторых элементов интерьера и моторного отсека авто.

popmeh.ru

Кроме того, детали из такого пластика на четверть легче тех, что используются сейчас, а их производство на 20% выгоднее, поскольку требует меньше энергоресурсов. У биополимера даже лучше тепловые свойства, чем у ныне существующих материалов.

Поставщиком сырья для автогиганта выступит сеть фаст-фудов McDonald’s. Целью проекта станет приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.

Сейчас в одной только Северной Америке рестораны сети вырабатывают 2,8 тонны кофейной шелухи. Пока ее используют при производстве угля и удобрений.

popmeh.ru

Стоит отметить, что для компании Ford подобная инициатива не является уникальной. На заводах автогиганта уже используют в производстве автомобилей отходы от пшена, кокосов и томатов, а также сою и целлюлозу.

Ford и McDonald's объединились, чтобы сделать свое производство более экологичным. Компания будет делать автомобильные запчасти из кофейной шелухи.



Видео: ТАСС/Reuters pic.twitter.com/euFhsRxZni — ТАСС (@tass_agency) December 11, 2019

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выпускница британского Университета Сассекса создала из водорослей и отходов рыбной промышленности разлагаемый за несколько недель биопластик, который получил название Marina Tex.

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