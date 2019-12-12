"Зелений" маневр: уряд Італії планує суттєво змінити податкове навантаження

Уряд Італії планує зміни до державного бюджету на 2020 рік. Правки мають стосуватися скандального "податку на пластик", який викликав протести опозиції і бізнесу.

Про це повідомляє La Repubblica. Видання також зазначає, що це не перші зміни в податок на пластикову упаковку, які плануються внести до проєкту бюджету на наступний рік.

mind.ua

Спершу уряд планував запровадити "пластиковий податок", який би вимагав від компаній платити 1 євро за кожен кілограм виробленого пластику, включно з пляшками, поліетиленовими пакетами й піддонами, контейнерами для мийних засобів, бульбашковою плівкою, упаковкою для побутової техніки й етикетками продуктів. Однак під час розгляду в парламенті цей пункт проєкту бюджету не пройшов через протести опозиції, які назвали його "ударом по середньому класу", після чого сума була знижена до 50 центів.

Згідно з новою редакцією, затвердженою в бюджетному комітеті Сенату, планується встановити податок у розмірі 45 центів за кожен кілограм пластику, включно з упаковками для тривалого зберігання продуктів. Водночас продукція з переробленого пластику не буде обкладатися податком.

Зміни також торкнуться "цукрового податку". Спершу планувалося поширити його з липня 2020 року на безалкогольне пиво, газовані напої і фруктові соки з додаванням цукру чи підсолоджувачів. Завдяки цьому заходу уряд хотів зібрати додатково 1,3 млрд євро.

Згідно з новою редакцією, запровадження правил змістили на жовтень, а сам податок встановили в розмірі 10 центів за кожен літр відповідної продукції. Видання зазначає, що перенесення дати набуття чинності спричинить зниження доходів держави на 175,3 млн євро.

Також було відкореговано так званий "податок на удачу". З 1 березня 2020 року всі виграші в лотереях, що перевищують 500 євро, оподатковуються до 20%. Зміни також торкнуться ігрових автоматів, де виграш понад 200 євро також буде обкладатися 20% податком.

Податкове навантаження також торкнеться реєстрації службових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) і більш екологічних авто. Починаючи з 1 липня 2020 року, податок на екологічні авто буде знижений до 25%, водночас податок на авто з ДВС буде підвищено до 60%. Також планується підвищити акцизи на паливо, завдяки чому уряд, згідно з планами бюджетного комітету Сенату, планує отримати до 300 млн євро у 2021 році і 650 млн євро у 2022 році.

Нарешті, ставка "податку Робін Гуда" для автомагістралей, портів, аеропортів і залізничних концесіонерів зростає до 27,5%. Пільги на виробництво і розподіл електроенергії, мінеральної води, радіо, телебачення та телекомунікацій будуть виключені.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Кабінет міністрів України підтримав ініціативу заборонити в країні використання пластикових пакетів.

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