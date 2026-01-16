Россия атаковала все электростанции Украины: в каких регионах сложнее всего со светом

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы хотя бы раз не атаковала Россия. Несмотря на это, украинская энергосистема остается целостной, но в Киеве, в Одесской области и прифронтовых громадах ситуация действительно сложная.

Видео дня

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Он назвал нынешнюю зиму самой тяжелой за все время полномасштабной войны.

"По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом... За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак. Сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага", – заявил Шмыгаль.

В каких регионах со светом тяжелее всего

Министр назвал ситуацию в энергетике очень сложной. По его словам, ни одна другая страна в мире еще никогда не сталкивалась с такими вызовами.

"Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, области. Трудно также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, во всех прифронтовых громадах. По всей стране действуют ограничения как для быта, так и для промышленности и бизнеса", – отметил глава Минэнерго.

Впрочем, энергосистема остается целостной, а ситуация с топливом – контролируемой. Сейчас в Украине есть запасы топлива более чем на 20 суток, а также продолжается импорт, поэтому ограничений на продажу не будет.

С газом ситуация аналогичная, поскольку продолжается как импорт, так и собственная добыча. Впрочем, приоритет в электро- и теплоснабжении предоставляется больницам, школам и другим критически важным для жизни и обороны объектам.

Защита инфраструктуры

Сейчас энергетики в координации с военными усиливают защиту энергообъектов, но подробности Шмыгаль не раскрыл. В то же время он отметил, что на защиту критических объектов было выделено более 50 млрд грн.

"Режим ЧС в энергетике не является чем-то новым. В таком режиме мы фактически жили с 2022 года, когда россияне совершили первые массированные атаки на наши электростанции и системы распределения электроэнергии. Сейчас принимаем дополнительные системные меры безопасности из-за увеличения интенсивности этих атак и неблагоприятных погодных условий", – добавил министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Раде Шмыгаль также обратился к украинскому бизнесу, призвав его существенно снизить энергопотребление. В частности, выключить наружную рекламу, вывески, подсветку и экраны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!