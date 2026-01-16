СБУ обнаружила более 300 тыс. долларов во время обысков у руководительницы одной из районных ВВК на Днепропетровщине: детали 'схемы'

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации на Днепропетровщине. Руководительница военно-врачебной комиссии при местном ТЦК организовала схему по продаже военнообязанным фиктивных медсправок для избегания призыва.

Во время обысков у женщины обнаружили более 300 тыс. долларов. Подробности сообщили в СБУ.

Что известно

Сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали масштабную схему по уклонению от мобилизации на Днепропетровщине.

Одной из ее организаторов стала председатель ВВК при местном ТЦК.

По материалам дела, в обмен на взятки женщина вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Стоимость "услуг" стартовала от 2,5 тыс. долларов.

"Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона. Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы", – указано в сообщении.

Как показал обыск у председателя ВВК, "бизнес" действительно процветал. В ее доме сотрудники СБУ обнаружили около 300 тыс. долларов наличными.

Сейчас руководительнице местной ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

(препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

