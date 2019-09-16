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16 сентября • обновлено в 11:22
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/ Ветровая энергетика

Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

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Немецкая компания Notus Energy построит на юге Украины три масштабных ветроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.

Об этом сообщает профильное издание ReNews, подчеркивая, что права на строительство были приобретены представителями компании еще в апреле.

Инвесторы из Германии начнут строить в Украине ветрогенераторы

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По данным компании, генераторы будут расположены в 30 километрах к западу от Одессы, в Овидиопольском районе, около поселков Либенталь, Роксоланы и Овидиополь.

Инвесторы планируют завершить строительство к 2021 году, тогда же хотят запустить генераторы в работу.

По данным компании, всего на территории Украины установят 54 турбины высотой 250 метров и мощностью 5 МВт каждая.

"Мы приняли проект на более продвинутой стадии от местного партнера и в настоящее время готовим детали окончательного инвестиционного решения", - заявил генеральный директор компании Notus Energy Хайнер Роджер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине Шотландия нашла выгоду от сильнейшего ветра: масштабы будет трудно представить/

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Тема
Ветрогенераторы
Место
Украина Одесса
Тег
альтернативная энергетика
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
В 1941 немцы тоже много чему учили укров...
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