В Україні з'явився новий великий гравець на ринку "зеленої" енергетики

Компанія "Віндкрафт Каланчак", що займається установкою вітрогенераторів, отримала ліцензію з виробництва електроенергії в Україні.

Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє профільне видання Expro Consulting.

Новини Інвестори з Німеччини почнуть будувати в Україні вітрогенератори

Компанія планує побудувати в Херсонській області парк вітрогенераторів загальною потужністю 163 МВт.

На даний момент планується будівництво 1 черги вітроелектростанції потужністю 75,6 МВт, в рамках якої побудують 41 вітротурбіну потужністю 4 МВт.

Видання також зазначає, що компанія "Віндкрафт Каланчак" займається розвитком альтернативної енергетики і входить до групи компаній "Віндкрафт".

Власником компанії є Йохан Свен Річард Боден, який свого часу заснував компанію-виробника харчових продуктів "Чумак".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні почнуть платити за перехід на "зелену" енергетику.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал