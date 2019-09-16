В Україні з'явився новий великий гравець на ринку "зеленої" енергетики

Компанія "Віндкрафт Каланчак", що займається установкою вітрогенераторів, отримала ліцензію з виробництва електроенергії в Україні.
Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє профільне видання Expro Consulting.
Компанія планує побудувати в Херсонській області парк вітрогенераторів загальною потужністю 163 МВт.
На даний момент планується будівництво 1 черги вітроелектростанції потужністю 75,6 МВт, в рамках якої побудують 41 вітротурбіну потужністю 4 МВт.
Видання також зазначає, що компанія "Віндкрафт Каланчак" займається розвитком альтернативної енергетики і входить до групи компаній "Віндкрафт".
Власником компанії є Йохан Свен Річард Боден, який свого часу заснував компанію-виробника харчових продуктів "Чумак".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні почнуть платити за перехід на "зелену" енергетику.
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