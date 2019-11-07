В Китае ветрогенераторы улучшат с помощью лазерной системы

Китайская компания Goldwind получила сертификат на лазерную систему управления ветровыми турбинами на основе лидар-технологии.

Об этом сообщает WindPowerMontly. По данным издания, эта система станет первой в мире, которая успешно прошла все проверки и получила сертификат от Международного сертификационного и классификационного общества (DNV GL)

Ветрогенератор китайской компании Goldwind windpowermonthly.com

Технология компании Goldwind использует лазеры для мониторинга поля ветра, которое поступает на роторы ветрогенераторов, благодаря чему снижается нагрузка на все компоненты ветряка, от лопастей до башни. Система также может уменьшать колебания частоты вращения ротора на 20%, улучшая стабильность работы турбин и увеличивая ежегодное производство энергии.

Благодаря этому можно снизить так называемую усталостную нагрузку на башни до 20%. Кроме того, это может сослужить службу в случае возникновения экстремальных нагрузок, отмечает издание.

Лидар от компании ZephIR zxlidars.com

Представители регулятора отмечают, что анализировали и оценивали потенциал использования лазеров в системах управления турбинами на протяжении более десяти лет. Подобные системы еще не достаточно охвачены действующими стандартами и техническими регламентами, добавили в организации.

Компания Goldwind начала экспериментировать с системами управления на основе лидаров еще в 2012 году. По результатам тестирования китайская фирма стала первым производителем, который прошел международную сертификацию компонентов для данной технологии.

Лидар (или LIDAR, сокращенно от Light Identification Detection and Ranging) представляет из себя дальномер для получения и обработки информации об удалённых объектах.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Японии стартап Challenergy разработал ветрогенератор Magnus, который сможет преобразовывать энергию тайфунов.

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