В Испании создали уникальные ветрогенераторы: появилось впечатляющее видео

В сети появилось видео работы бесшумных ветрогенераторов без лопастей от компании Vortex Bladless. Генераторы для создания энергии используют воздушные вихри и возникающую вибрацию.

Видео появилось на YouTube-канале издания TJ. Стоит отметить, что в рамках европейской программы Horizon 2020, которая предоставляет гранты на исследования в области альтернативной энергетики, компания начала создание рабочих прототипов, чтобы показать их в 2020 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тестирование мини-прототипа генератора Vortex Tacoma vortexbladeless.com

Генераторы Vortex Tacoma выглядят, как гибкие столбы. Вместо того, чтобы захватывать лопастями энергию ветра, они используют завихрения воздуха. Благодаря особому аэродинамическому эффекту, который возникает при обтекании ветром генератора, гибкая часть конструкции начинает колебаться, вырабатывая энергию.

Прототип генератора Vortex Tacoma высотой 2,75 метра twitter.com

Авторы проекта утверждают, что их разработка безопасна для животных из-за отсутствия движущихся частей и бесшумного процесса работы, поскольку генератор колеблется на частоте ниже 20 Гц. По их словам, стоимость электроэнергии, создаваемой их генератором, будет на 40% дешевле, чем стоимость энергии сопоставимого по мощности лопастного ветрогенератора.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Швеции создали "зеленый" генератор ударного типа, который сейчас тестируют на побережье Израиля.

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