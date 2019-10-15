Главная Новости
15 октября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Ветровая энергетика

В Испании создали уникальные ветрогенераторы: появилось впечатляющее видео

1.1т Читать материал на украинском

В сети появилось видео работы бесшумных ветрогенераторов без лопастей от компании Vortex Bladless. Генераторы для создания энергии используют воздушные вихри и возникающую вибрацию.

Видео появилось на YouTube-канале издания TJ. Стоит отметить, что в рамках европейской программы Horizon 2020, которая предоставляет гранты на исследования в области альтернативной энергетики, компания начала создание рабочих прототипов, чтобы показать их в 2020 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тестирование мини-прототипа генератора Vortex Tacoma

Тестирование мини-прототипа генератора Vortex Tacoma

vortexbladeless.com

Новости
"Размером с небоскреб": в Бразилии показали гигантские лопасти для ветрогенератора

Генераторы Vortex Tacoma выглядят, как гибкие столбы. Вместо того, чтобы захватывать лопастями энергию ветра, они используют завихрения воздуха. Благодаря особому аэродинамическому эффекту, который возникает при обтекании ветром генератора, гибкая часть конструкции начинает колебаться, вырабатывая энергию.

Прототип генератора Vortex Tacoma высотой 2,75 метра

Прототип генератора Vortex Tacoma высотой 2,75 метра

twitter.com

Авторы проекта утверждают, что их разработка безопасна для животных из-за отсутствия движущихся частей и бесшумного процесса работы, поскольку генератор колеблется на частоте ниже 20 Гц. По их словам, стоимость электроэнергии, создаваемой их генератором, будет на 40% дешевле, чем стоимость энергии сопоставимого по мощности лопастного ветрогенератора.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Швеции создали "зеленый" генератор ударного типа, который сейчас тестируют на побережье Израиля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Ветрогенераторы" на OBOZREVATEL.

Тема
Ветрогенераторы
Место
Испания
Тег
альтернативная энергетика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel