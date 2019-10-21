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21 октября • обновлено в 05:38
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/ Ветровая энергетика

В Японии начнут зарабатывать на энергии стихийных бедствий: видео

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В Японии стартап Challenergy разработал ветрогенератор Magnus, который сможет преобразовывать энергию тайфунов.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным разработчиков, в 2017 году систему уже испытали на острове Окинава, где она выдержала ветер силой 225 км/ч (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прототип тайфунного генератора

Прототип тайфунного генератора

dailymail.co.uk

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Вместо обычных лопастей Magnus использует крутящиеся цилиндры, питающие генератор. В основе метода лежит так называемый "эффект Магнуса", описывающий силу, возникающую при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа.

По оценкам правительства Японии, энергия одного крупного тайфуна равна примерно 50 годам выработки электричества обычными методами. Первые турбины стартап планирует построить на Филиппинских островах — каждый сезон тайфунов это островное государство испытывает на себе силу более 20 циклонов и ураганов.

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Компания рассчитывает, что 50 небольших ветряков в 2020 году выработают по 10 кВт*ч энергии. Если они докажут свою рентабельность и надежность, следующей на очереди будет Япония, на которую также регулярно обрушиваются ураганы.

По прогнозам ученых, к концу века, из-за климатических изменений, ожидаются ураганы с силой ветра до 370 км/ч. Кроме того, они будут двигаться медленнее, то есть смогут причинить меньше ущерба на одном месте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как шведский стартап Eco Wave Power продемонстрировал в порту израильского города Яффа работу генератора нового типа, который работает на энергии прибрежных волн и солнечном излучении.

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Тема
Ветрогенераторы
Место
Япония
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика
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