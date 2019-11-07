У Китаї вітрогенератори поліпшать за допомогою лазерної системи

Китайська компанія Goldwind отримала сертифікат на лазерну систему управління вітровими турбінами на основі лідар-технології.

Про це повідомляє WindPowerMontly. За даними видання, ця система стане першою в світі, яка успішно пройшла всі перевірки й отримала сертифікат від Міжнародного сертифікаційного і класифікаційного товариства (DNV GL).

Вітрогенератор китайської компанії Goldwind windpowermonthly.com

Технологія компанії Goldwind використовує лазери для моніторингу поля вітру, яке надходить на ротори вітрогенераторів, завдяки чому знижується навантаження на всі компоненти вітряка, від лопатей до вежі. Система також може зменшувати коливання частоти обертання ротора на 20%, покращуючи стабільність роботи турбін і збільшуючи щорічне виробництво енергії.

Завдяки цьому можна знизити так зване усталостне навантаження на вежі до 20%. Крім того, це може стати в пригоді в разі виникнення екстремальних навантажень, відзначає видання.

Лідар від компанії ZephIR zxlidars.com

Представники регулятора відзначають, що аналізували й оцінювали потенціал використання лазерів у системах управління турбінами протягом більше десяти років. Подібні системи ще не досить охоплені діючими стандартами і технічними регламентами, додали в організації.

Компанія Goldwind почала експериментувати з системами управління на основі лидарів ще в 2012 році. За результатами тестування китайська фірма стала першим виробником, який пройшов міжнародну сертифікацію компонентів для цієї технології.

Лідар (або LIDAR, скорочено від Light Identification Detection and Ranging) представляє з себе далекомір для отримання і обробки інформації про віддалені об'єкти.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Японії стартап Challenergy розробив вітрогенератор Magnus, який зможе перетворювати енергію тайфунів.

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