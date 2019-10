Самая большая в Европе: в Украине появится гигантская ветроэлектростанция

Компания NBT AS из Норвегии и китайский концерн State Grid Corporation of China построят в Украине две ветроэлектростанции, "Зофия II" мощностью 300 МВт и "Зофия III" мощностью 450 МВт.

Об этом сообщает профильный портал "Энергореформа". Издание отмечает, что построенный в Запорожской области ветропарк "Зофия" станет крупнейшим в Европе при мощности в 750 МВт.

Ветропарк в Германии

В пресс-службе норвежской NBT также отмечают, что для реализации проекта "Зофия" планируют привлечь еще 250 млн евро от других международных банков. Общий объем инвестиций в ветропарк "Зофия" превысит 1 млрд евро.

Предполагается, что после завершения строительства, общая выработка ветропарка составит 2900 ГВт/ч в год, что позволит обеспечить энергией 340 тыс. домохозяйств. Также благодаря ветропарку удастся предотвратить выброс 1,6 млн тон СО2 в год.

Со стороны Китая договор подписали China Electric Power Equipment and Technology, Industrial Commercial Bank of China, Export-Import Bank of China и China Construction Bank (CCB) на 500 млн евро.

По данным Единого реестра оценки влияния на окружающую среду, в сентябре подконтрольная NBT компания "Азовинвестпром" начала строительство первой очереди ветропарка "Зофия" мощностью 42,5 МВт на территории Якимовского района Запорожской области, отмечает издание. В рамках проекта рассматриваются 12 локаций для установки от 10 до 12 ветрогенераторов мощностью от 4,2 МВт, высотой башен до 140 м и диаметром ротора до 170 м.

"Украина вошла в топ стран Европы по количеству запущенных ВЭС в первой половине 2019 года. Суммарная мощность ветряных электростанций Украины за первые шесть месяцев составила 262 МВт", – подчеркивает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что немецкая компания Notus Energy построит на юге Украины три масштабных ветроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram