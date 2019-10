Найбільша в Європі: в Україні з'явиться гігантська вітроелектростанція

Компанія NBT AS з Норвегії та китайський концерн State Grid Corporation of China побудують в Україні дві вітроелектростанції, "Зофія II" потужністю 300 МВт і "Зофія III" потужністю 450 МВт.

Про це повідомляє профільний портал "Енергореформа". Видання зазначає, що побудований в Запорізькій області вітропарк "Зофія" стане найбільшим в Європі при потужності в 750 МВт.

Вітропарк в Німеччині

У прес-службі норвезької NBT також відзначають, що для реалізації проекту "Зофія" планують залучити ще 250 млн євро від інших міжнародних банків. Загальний обсяг інвестицій в вітропарк "Зофія" перевищить 1 млрд євро.

Передбачається, що після завершення будівництва, загальна генерація вітропарку складе 2900 ГВт/год на рік, що дозволить забезпечити енергією 340 тис. домогосподарств. Також завдяки вітропарку вдасться запобігти викиду 1,6 млн тон СО2 на рік.

З боку Китаю договір підписали China Electric Power Equipment and Technology, Industrial Commercial Bank of China, Export-Import Bank of China і China Construction Bank (CCB) на 500 млн євро.

За даними Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, у вересні підконтрольна NBT компанія "Азовінвестпром" почала будівництво першої черги вітропарку "Зофія" потужністю 42,5 МВт на території Якимівського району Запорізької області, зазначає видання. В рамках проекту розглядаються 12 локацій для установки від 10 до 12 вітрогенераторів потужністю від 4,2 МВт, висотою веж до 140 м та діаметром ротора до 170 м.

"Україна увійшла в топ країн Європи за кількістю запущених ВЕС в першій половині 2019 року. Сумарна потужність вітряних електростанцій України за перші шість місяців склала 262 МВт", – підкреслює видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що німецька компанія Notus Energy побудує на півдні України три масштабних вітроелектростанції загальною потужністю 270 МВт.

