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7 ноября • обновлено в 13:18
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/ Ветровая энергетика

Нефтегазовый гигант Shell купил разработчика технологий для плавучих ветрогенераторов

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Нефтегазовый концерн Shell объявил о покупке французской компании EOLFI, которая занимается разработкой технологий для плавучих офшорных ветровых электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба французской компании. Ожидается, что приобретение будет завершено в декабре, после чего EOLFI станет 100% дочерней компанией Shell и будет полностью интегрирована.

Плавучий офшорный ветрогенератор EOLFI

Плавучий офшорный ветрогенератор EOLFI

wikimedia.org

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Shell заявила, что видит в приобретении "возможность использовать свой опыт работы на морском шельфе". При этом в EOLFI заявили, что "сделка также является значительным шагом на рынок Франции, где есть возможности для развития бизнеса в области офшорной ветроэнергетики"

Плавучая ветроэнергетика — новый сектор, которому прочат бурное развитие. По оценке Всемирного банка, только на восьми исследованных Банком развивающихся рынках технический потенциал развития плавучих ветроэнергетических технологий превышает 2000 ГВт.

В настоящее время в данном сегменте ветровой энергетики лидирует другой нефтегазовый гигант, Equinor. Компания является обладателем единственной коммерчески эксплуатируемой плавучей ветровой станции Hywind в Шотландии.

Офшорная ветроэнергетика является одним самых перспективных секторов мировой энергетики. По прогнозу Международного энергетического агентства, она вырастет в 15 раз за 20 лет, а накопленный за это время объём инвестиций достигнет $1 трлн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ближайшее время в Украине появится гигантская ветроэлектростанция, которая станет самой большой в Европе.

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Тема
Ветрогенераторы
Место
Франция
Теги
альтернативная энергетика Green Oboz
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