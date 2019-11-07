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7 листопада • оновлено в 13:17
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/ Вітрова енергетика

Нафтогазовий гігант Shell купив розробника технологій для плавучих вітрогенераторів

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Нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба французької компанії. Очікується, що придбання буде завершено в грудні, після чого EOLFI стане 100% дочірньою компанією Shell і буде повністю інтегрована.

Плавучий офшорний вітрогенератор EOLFI

Плавучий офшорний вітрогенератор EOLFI

wikimedia.org

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Shell заявила, що бачить в придбанні "можливість використовувати свій досвід роботи на морському шельфі". При цьому в EOLFI заявили, що "угода також є значним кроком на ринок Франції, де є можливості для розвитку бізнесу в області офшорної вітроенергетики"

Плавуча вітроенергетика – новий сектор, якому пророкують бурхливий розвиток. За оцінкою Світового банку, тільки на восьми досліджених Банком ринках, що розвиваються, технічний потенціал розвитку плавучих вітроенергетичних технологій перевищує 2000 ГВт.

В даний час в даному сегменті вітрової енергетики лідирує інший нафтогазовий гігант, Equinor. Компанія є власником єдиної комерційно експлуатованої плавучої вітрової станції Hywind в Шотландії.

Офшорна вітроенергетика є одним найперспективніших секторів світової енергетики. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, вона виросте в 15 разів за 20 років, а накопичений за цей час обсяг інвестицій досягне $1 трлн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що найближчим часом в Україні з'явиться гігантська вітроелектростанція, яка стане найбільшою в Європі.

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Тема
Вітрогенератори
Місце
Франція
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
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