Нафтогазовий гігант Shell купив розробника технологій для плавучих вітрогенераторів

Нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба французької компанії. Очікується, що придбання буде завершено в грудні, після чого EOLFI стане 100% дочірньою компанією Shell і буде повністю інтегрована.

Плавучий офшорний вітрогенератор EOLFI wikimedia.org

Shell заявила, що бачить в придбанні "можливість використовувати свій досвід роботи на морському шельфі". При цьому в EOLFI заявили, що "угода також є значним кроком на ринок Франції, де є можливості для розвитку бізнесу в області офшорної вітроенергетики"

Плавуча вітроенергетика – новий сектор, якому пророкують бурхливий розвиток. За оцінкою Світового банку, тільки на восьми досліджених Банком ринках, що розвиваються, технічний потенціал розвитку плавучих вітроенергетичних технологій перевищує 2000 ГВт.

В даний час в даному сегменті вітрової енергетики лідирує інший нафтогазовий гігант, Equinor. Компанія є власником єдиної комерційно експлуатованої плавучої вітрової станції Hywind в Шотландії.

Офшорна вітроенергетика є одним найперспективніших секторів світової енергетики. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, вона виросте в 15 разів за 20 років, а накопичений за цей час обсяг інвестицій досягне $1 трлн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що найближчим часом в Україні з'явиться гігантська вітроелектростанція, яка стане найбільшою в Європі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!