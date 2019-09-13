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13 сентября • обновлено в 17:44
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В США научились использовать энергию ночного неба: как это работает

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Инженер из Калифорнийского университета в США создал устройство, которое способно генерировать электроэнергию под ночным небом.

Об этом сообщает научный журнал Joule, авторы которого уже предсказывают востребованность устройства, несмотря на его маломощность.

Тестовый прототип изобретения Аасвата Рамана

Тестовый прототип изобретения Аасвата Рамана

nytimes.com

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Устройство состоит из пенополистирола и алюминиевых деталей, и работает за счет радиационного охлаждения.

Верхняя часть устройства остывает быстрее, чем нижняя, а возникающая разность температур преобразуется в электричество с помощью термоэлектрического модуля.

Хотя прототип обеспечивает достаточную для работы светодиода энергию, он продемонстрировал на три порядка меньшую эффективность на квадратный метр по сравнению с традиционной солнечной батареей.

При этом разработчик уже предложил несколько технических решений, позволяющих увеличить производительность устройства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как сэкономить с помощью энергоэффективности: ТОП лайфхаков.

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Тема
энергетическая независимость
Место
США
Тег
альтернативная энергетика
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