Как сэкономить с помощью энергоэффективности: ТОП лайфхаков

Хорошая новость для малого бизнеса при переходе к энергоэффективности состоит в том, что он не требует значительных затрат. При этом небольшие вложения дадут шанс продвинуться и закрепиться на рынке.

Как добиться экономии энергии и материальных ресурсов – тепла, воды, электричества, топлива, материалов?

Улучшить теплоизоляцию помещений – поменять окна (от 5500 грн за окно), двери (от 5500 грн за штуку), утеплить стены (от 500 грн за кв.м), крышу (утепление кровли от 100 грн/кв.м) цоколь (от 6000 грн для куб. метра изолятора для площади до 100 кв.м).

Позаботиться об автономном источнике тепла – в зависимости от потребности установить котел (например, пеллетный – от 7900 грн) или автономный тепловой пункт.

Установить радиаторы (от 116 грн/секция) с терморегулятором (от 190 грн за штуку).

Внедрить систему рекуперации воздуха, позволяющую использовать тепло вытяжного воздуха для нагрева приточного.

Модернизировать освещение – заменить лампы накаливания на светодиодные светильники, установить датчики движения (топ-продаж - 167 грн).

Уменьшить расход воды через установку сенсорных смесителей (от 5000 грн).

Провести теплоизоляцию труб для избегания снижения температуры теплоносителя (от 72 грн/кв.м).

Установить многотарифные счетчики (от 2399 грн) и организовать технологический процесс в ночное время.

Энергоэффективность

Это посильные затраты, которые можно распределить во времени – на год, два, три, наиболее оптимальным для бизнеса образом.

Пошаговый график работ поможет контролировать процесс и достигнуть запланированных целей. Окупаемость по отдельным составляющим составит от нескольких месяцев – до нескольких лет. В целом, комплекс мероприятий окупиться в течение 3-5 лет при прибыльности бизнеса 15-20%.

Следующим уровнем внедрения энергоэффективности станет реализация проектов альтернативной энергетики и возобновляемых источников – установка солнечной/ветрогенераторной/биогазовой станции, геотермальной установки.

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