У США навчилися використовувати енергію нічного неба: як це працює

Інженер з Каліфорнійського університету в США створив пристрій, який здатний генерувати електроенергію під нічним небом.

Про це повідомляє науковий журнал Joule, автори якого вже пророкують затребуваність пристрою, незважаючи на його недостатню потужність.

Тестовий прототип винаходу Аасвата Рамана nytimes.com

Пристрій складається з пінополістиролу і алюмінієвих деталей, і працює за рахунок радіаційного охолодження.

Верхня частина пристрою остигає швидше, ніж нижня, а виникаюча різниця температур перетворюється в електрику за допомогою термоелектричного модуля.

Хоча прототип забезпечує достатню для роботи світлодіода енергію, він продемонстрував на три порядки меншу ефективність на квадратний метр в порівнянні з традиційною сонячною батареєю.

При цьому розробник вже запропонував кілька технічних рішень, що дозволяють збільшити продуктивність пристрою.

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