Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

Рынку нефти предсказали крах: стало известно, что его уничтожит

1.8т Читать материал на украинском

Аналитики одного из ведущих мировых банков BNP Paribas выяснили, что снижение цен на аккумуляторы и возобновляемые источники энергии создали перспективу спада на рынке нефти.

Об этом сообщает издание Thinkprogress со ссылкой на доклад экспертов банка, которые изучили дальнейшие перспективы нефтяной отрасли.

Солнечные панели в китайском округе Чжанцзякоу

Солнечные панели в китайском округе Чжанцзякоу

Новости
В Германии зеленая энергия впервые превысила угольную и атомную: благодаря чему

По мнению специалистов, рынок нефти еще не сталкивался с угрозой, которую представляет возобновляемая электроэнергия в общем и электромобили в частности.

Эксперты уверены, что через несколько лет электромобили заменят автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), поскольку электродвигатели значительно эффективнее бензиновых двигателей, а цены на солнечную и ветровую энергию за последнее время серьезно снизились и в ближайшие годы снизятся еще больше.

При этом аналитики отмечают, что единственный способ, с помощью которого автомобили с ДВС смогут выдержать конкуренцию с электромобилями — это если цена на нефть опустится до 11 долларов за баррель.

По данным отчета эксперта BNP Paribas Марка Льюиса, многие независимые исследовательские компании, в том числе Bloomberg New Energy Finance, уверены, что в 2020-ых годах общая стоимость жизненного цикла владения электромобилем будет дешевле, чем цена владения автомобилем с ДВС.

При этом эксперты отмечают, что нефть пользуется спросом из-за того, что ее система производства и доставки была создана десятки лет назад, и на данный момент инвестиции дают нефти существенное краткосрочное преимущество перед электромобилями.

"Если бы мы сегодня строили глобальную энергетическую систему с нуля, то дорожно-транспортная инфраструктура была бы создана с учетом электромобилей, работающих на энергии ветра и солнца", – отмечает Льюис.

Аналитик уверен, что деньги, которые в настоящее время тратятся на поиск и добычу новой нефти, являются "огромной тратой и альтернативной ценой для общества в целом".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как солнце и ветер похоронят нефть.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Темы
Солнечные панели электрокары Мировые цены на нефть
Теги
электромобили нефть
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
11
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
an and
an and
абсолютно согласен! также бессмысленной тратой можно считать и строительство СП2 за 10 млрд $! Чтобы дожить эру нефти и газа хватило бы и существующих трубопроводов! А эти же миллиарды лучше было бы инвестировать в строительство какого нибудь аккумуляторного завода в России или ещё лучше в науку, и масса рабочих мест и новые проекты и перспективы открывались бы.. а труба сгниет и будущим поколениям ничего не останется от таких вложений! Вот вам и гений кремлёвский..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
an and, там без разницы куда вкладывать - всеравно распилят и выведут за границу. Просто стаду про нефтепровод легче объяснить что он нужен, а новые технологии это для стада слишком нипанятна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...