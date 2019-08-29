Рынку нефти предсказали крах: стало известно, что его уничтожит

Аналитики одного из ведущих мировых банков BNP Paribas выяснили, что снижение цен на аккумуляторы и возобновляемые источники энергии создали перспективу спада на рынке нефти.

Об этом сообщает издание Thinkprogress со ссылкой на доклад экспертов банка, которые изучили дальнейшие перспективы нефтяной отрасли.

Солнечные панели в китайском округе Чжанцзякоу

По мнению специалистов, рынок нефти еще не сталкивался с угрозой, которую представляет возобновляемая электроэнергия в общем и электромобили в частности.

Эксперты уверены, что через несколько лет электромобили заменят автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), поскольку электродвигатели значительно эффективнее бензиновых двигателей, а цены на солнечную и ветровую энергию за последнее время серьезно снизились и в ближайшие годы снизятся еще больше.

При этом аналитики отмечают, что единственный способ, с помощью которого автомобили с ДВС смогут выдержать конкуренцию с электромобилями — это если цена на нефть опустится до 11 долларов за баррель.

По данным отчета эксперта BNP Paribas Марка Льюиса, многие независимые исследовательские компании, в том числе Bloomberg New Energy Finance, уверены, что в 2020-ых годах общая стоимость жизненного цикла владения электромобилем будет дешевле, чем цена владения автомобилем с ДВС.

При этом эксперты отмечают, что нефть пользуется спросом из-за того, что ее система производства и доставки была создана десятки лет назад, и на данный момент инвестиции дают нефти существенное краткосрочное преимущество перед электромобилями.

"Если бы мы сегодня строили глобальную энергетическую систему с нуля, то дорожно-транспортная инфраструктура была бы создана с учетом электромобилей, работающих на энергии ветра и солнца", – отмечает Льюис.

Аналитик уверен, что деньги, которые в настоящее время тратятся на поиск и добычу новой нефти, являются "огромной тратой и альтернативной ценой для общества в целом".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как солнце и ветер похоронят нефть.

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