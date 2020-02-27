В Испании начали добывать "зеленую" энергию из апельсинов

В испанском городе Севилья городской совет решил добывать биогаз из отходов горького апельсина, который растет на улицах.

Об этом сообщает El Pais. Цитрусовые очень эффективны при создании биогаза для производства электроэнергии, отмечает издание.

Производство биогаза из апельсинов elpais.com

В Севилье растет порядка 45 тыс. цитрусовых деревьев, каждое из которых производит порядка 130 кг апельсинов. После созревания эти фрукты обычно попадают на свалку, поэтому городской совет принял решение использовать их в качестве источника биогаза для получения энергии.

Эксперты компании Emasesa представили пилотный проект, который предполагает использование биотоплива для снабжения электричеством очистных станций и объектов водоснабжения. Установка выжимает сок и очищает полученную жидкость от мякоти и кожуры.

Полученный сок вводится в другую установку, производящую биогаз, который затем преобразуется в электроэнергию. Органические отходы производства становятся компостом для полей.

Впоследствии наработки проекта будут использованы для перехода на экономику, основанную на использовании возобновляемых ресурсов. Для пилотного запуска будут использованы 35 тонн из 1700 тонн апельсинов, собранные на улицах города в этом сезоне, что считается не очень хорошим урожаем из-за отсутствия дождя. С каждой тонны апельсинов можно получить около 500 литров сока и 500 килограммов кожуры.

"Это инновационный опыт, который позволяет использовать ценное органическое вещество. Речь идет о нововведениях для очистительных установок, которые являются крупными потребителями энергии", – заявил специалист компании Emasesa Энрике Вакерисо. Эксперт также отметил, что фрукты, которые из-за воздействия городских загрязнений не стали использовать даже для производства джемов, в конечном итоге станут инструментом для снижения загрязнений.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине, начиная с 2012 года, установили и запустили 45 биогазовых установок общей мощностью порядка 70 МВт.

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