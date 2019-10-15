Украинский рынок биогаза: какие направления развития

17-18 октября в Киеве состоится конференция AGROPOWER БИОГАЗ. На Форум в Гольф-центре соберутся более сотни специалистов украинского инновационного рынка биогаза.
Что это за событие?
Конференция AGROPOWER БИОГАЗ – это дискуссионная площадка, которая объединит всех заинтересованных в устойчивом развитии биогазовых технологий и предприятий.
Конференция AGROPOWER БИОГАЗ
agrarii-razom.com.ua
Ключевые вопросы конференции AGROPOWER БИОГАЗ:
Новая модель энергорынка и биогазовая энергетика;
Перспектива производства и потребления биометана в Украине;
Комплексный подход для получения и очистки биогаза из агроотходов и сточных вод;
Экономически и экологически эффективная переработка дигестата биогазовых комплексов в полноценные органические удобрения;
Опыт использования дигестата как органического удобрения на полях Украины;
Как работают энергокооперативы для решения утилизации отходов;
Что мешает и что нужно сделать для развития цивилизованного процесса утилизации отходов.
Какие преимущества для участников:
Для производителей, переработчиков и хозяйств пищевой промышленности: возможность послушать экспертов, участников рынка, узнать об опыте использования биогазовых комплексов от компаний различных "весовых категорий" пищевой и сельскохозяйственной отрасли, технологические решения, инвестиционные проекты.
Для поставщиков оборудования и услуг: возможность узнать потребности потенциальных покупателей, наладить с ними личные контакты, возможность продемонстрировать преимущества своих товаров и услуг, возможность узнать о тенденциях и перспективах рынка.
Для кого это будет интересно?
Директора предприятий, имеющих биогазовые установки;
Консалтинговые компании, которые занимаются проектированием, строительством, поставками оборудования для биогазовых комплексов;
Представители профильных государственных учреждений и ассоциаций.
Участников ждут: кейс – доклады, эксклюзивная аналитика, дискуссии, интерактивные форматы.
Подробности и регистрация: agropower.fprconf.com
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Биотопливо" на OBOZREVATEL.