Украинский рынок биогаза: какие направления развития

17-18 октября в Киеве состоится конференция AGROPOWER БИОГАЗ. На Форум в Гольф-центре соберутся более сотни специалистов украинского инновационного рынка биогаза.

Что это за событие?

Конференция AGROPOWER БИОГАЗ – это дискуссионная площадка, которая объединит всех заинтересованных в устойчивом развитии биогазовых технологий и предприятий.

Конференция AGROPOWER БИОГАЗ agrarii-razom.com.ua

Ключевые вопросы конференции AGROPOWER БИОГАЗ:

Новая модель энергорынка и биогазовая энергетика;

Перспектива производства и потребления биометана в Украине;

Комплексный подход для получения и очистки биогаза из агроотходов и сточных вод;

Экономически и экологически эффективная переработка дигестата биогазовых комплексов в полноценные органические удобрения;

Опыт использования дигестата как органического удобрения на полях Украины;

Как работают энергокооперативы для решения утилизации отходов;

Что мешает и что нужно сделать для развития цивилизованного процесса утилизации отходов.

Какие преимущества для участников:

Для производителей, переработчиков и хозяйств пищевой промышленности: возможность послушать экспертов, участников рынка, узнать об опыте использования биогазовых комплексов от компаний различных "весовых категорий" пищевой и сельскохозяйственной отрасли, технологические решения, инвестиционные проекты.

Для поставщиков оборудования и услуг: возможность узнать потребности потенциальных покупателей, наладить с ними личные контакты, возможность продемонстрировать преимущества своих товаров и услуг, возможность узнать о тенденциях и перспективах рынка.

Для кого это будет интересно?

Директора предприятий, имеющих биогазовые установки;

Консалтинговые компании, которые занимаются проектированием, строительством, поставками оборудования для биогазовых комплексов;

Представители профильных государственных учреждений и ассоциаций.

Участников ждут: кейс – доклады, эксклюзивная аналитика, дискуссии, интерактивные форматы.

Подробности и регистрация: agropower.fprconf.com

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