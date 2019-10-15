Главная Новости
15 октября • обновлено в 18:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Биоэнергетика

Украинский рынок биогаза: какие направления развития

789 Читать материал на украинском

17-18 октября в Киеве состоится конференция AGROPOWER БИОГАЗ. На Форум в Гольф-центре соберутся более сотни специалистов украинского инновационного рынка биогаза.

Что это за событие?

Конференция AGROPOWER БИОГАЗ – это дискуссионная площадка, которая объединит всех заинтересованных в устойчивом развитии биогазовых технологий и предприятий.

Конференция AGROPOWER БИОГАЗ

Конференция AGROPOWER БИОГАЗ

agrarii-razom.com.ua

Ключевые вопросы конференции AGROPOWER БИОГАЗ:

  • Новая модель энергорынка и биогазовая энергетика;

  • Перспектива производства и потребления биометана в Украине;

  • Комплексный подход для получения и очистки биогаза из агроотходов и сточных вод;

  • Экономически и экологически эффективная переработка дигестата биогазовых комплексов в полноценные органические удобрения;

  • Опыт использования дигестата как органического удобрения на полях Украины;

  • Как работают энергокооперативы для решения утилизации отходов;

  • Что мешает и что нужно сделать для развития цивилизованного процесса утилизации отходов.

Какие преимущества для участников:

Для производителей, переработчиков и хозяйств пищевой промышленности: возможность послушать экспертов, участников рынка, узнать об опыте использования биогазовых комплексов от компаний различных "весовых категорий" пищевой и сельскохозяйственной отрасли, технологические решения, инвестиционные проекты.

Для поставщиков оборудования и услуг: возможность узнать потребности потенциальных покупателей, наладить с ними личные контакты, возможность продемонстрировать преимущества своих товаров и услуг, возможность узнать о тенденциях и перспективах рынка.

Для кого это будет интересно?

  • Директора предприятий, имеющих биогазовые установки;

  • Консалтинговые компании, которые занимаются проектированием, строительством, поставками оборудования для биогазовых комплексов;

  • Представители профильных государственных учреждений и ассоциаций.

Участников ждут: кейс – доклады, эксклюзивная аналитика, дискуссии, интерактивные форматы.

Подробности и регистрация: agropower.fprconf.com

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Биотопливо" на OBOZREVATEL.

Тема
Биотопливо
Место
Украина Киев
Теги
альтернативная энергетика Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel