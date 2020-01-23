Как заработать на производстве биогаза: названы способы

В Украине существует несколько способов заработать на производстве биогаза благодаря использованию отходов сельскохозяйственных культур и твердых бытовых отходов.

Об этом заявил глава Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко. Чиновник отметил стремительную тенденцию развития биотопливной индустрии в стране.

biofuel-express.com Контейнер для биогаза

"Биоэнергетическое направление в Украине активно развивается. Еще 5 лет назад в Украины было 12 биогазовых установок мощностью 18 МВт, однако уже в конце 2019 года их количество возросло до 46, а общая мощность – до 72 МВт", – отметил он.

В Украине биогаз производится двумя способами, подчеркнул чиновник: из отходов сельскохозяйственных культур, а также из твердых бытовых отходов.

"На конец сентября 2019 году в Украине биогаз из отходов сельскохозяйственных культур производила 21 установка. Их установленная мощность - 49 МВт", – сообщил Шафаренко.

Что касается производства биогаза из твердых бытовых отходов, то в Украине очень много полигонов, на которых из органических отходов образуется газ метан. Он очень взрывоопасен и вредит окружающей среде.

"Чтобы избежать пожаров и получить от этого прибыль, биогазовые установки устанавливают непосредственно на полигонах: делаются скважины, выкачивается газ, который затем сжигается в установках и перерабатывается в электричество", - рассказал он. Всего на мусорных полигонах Украины установлено 25 биогазовых установок мощностью 23 МВт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что аграрный потенциал Украины позволяет при помощи энергетических культур и возобновляемой энергии заместить 20 млрд кубометров газа, который импортирует страна.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!