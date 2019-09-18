В США совершили прорыв в сфере превращения бензиновых авто в электрокары

В США инженеры компании Electric GT, занимающейся переоборудованием электромобилей, работают над созданием электродвигателя, который можно установить в отсек классического бензинового авто.

Об этом сообщает портал The Driven, который отмечает, что разработка инженеров позволит упростить процесс превращения бензиновых авто в электрокар.

Прототип модульного электрического двигателя thedriven.io

Новости Во Франции начали делать электромобили из старых машин

"Покупка электромобиля является лучшим способом, чтобы сэкономить на колебаниях цен на топливо и сделать свой вклад в снижение выбросов в атмосферу, но если вы при этом не готовы отказываться от привычного вам авто, стать владельцем электрокара будет сложнее. Для этого необходимо решить ряд проблем: как установить компоненты электродвигателя, где разместить аккумуляторы, как разработать новую электрическую архитектуру и как совместить существующие компоненты с новой системой электрокара", - отмечают авторы.

Инженеры Эрик Хатчинсон и Брок Уинберг из американской компании Electric GT решили заменить двигатель бензинового Land Cruiser FJ-40 1970 года выпуска на модульный привод электромобиля.

С помощью 3D-сканирования отсека, которое позволило имитировать форму и размер оригинального двигателя, инженеры создали модульный комплект, который с легкостью может изменять свою форму.

Получившийся привод 4х4 можно поместить в авто на место старого бензинового двигателя, причем итоговый электрический "двигатель" даже выглядит, как оригинал.

Идея инженеров состоит в том, чтобы собрать вместе два электродвигателя HPEVS AC-50 и соединить их с оригинальной трансмиссией.

Сдвоенные двигатели будут обеспечивать базовую мощность в 182 лошадиных силы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры в Германии создали "невидимые" солнечные панели для электромобилей.

Кроме того, впоследствии стало известно, что во Франции создали "бессмертный" солнечный двигатель, который не нужно ставить на подзарядку.

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