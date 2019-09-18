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18 вересня • оновлено в 16:28
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У США здійснили прорив у сфері перетворення бензинових авто на електрокари

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У США інженери компанії Electric GT, що займається переобладнанням електромобілів, працюють над створенням електродвигуна, який можна встановити у відсік класичного бензинового авто.

Про це повідомляє портал The Driven, який зазначає, що розробка інженерів дозволить спростити процес перетворення бензинових авто на електрокари.

Прототип модульного електричного двигуна

Прототип модульного електричного двигуна

thedriven.io

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У Франції почали робити електромобілі зі старих авто

"Купівля електромобіля є найкращим способом, аби заощадити на коливаннях цін на паливо і зробити свій внесок у зниження викидів в атмосферу, але якщо ви при цьому не готові відмовлятися від звичного вам авто, стати власником електрокара буде складніше. Для цього необхідно вирішити низку проблем: як встановити компоненти електродвигуна, де розмістити акумулятори, як розробити нову електричну архітектуру і як поєднати наявні компоненти з новою системою електрокара", – зазначають автори.

Інженери Ерік Хатчінсон і Брок Вінберг з американської компанії Electric GT вирішили замінити двигун бензинового Land Cruiser FJ-40 1970 року випуску на модульний привід електромобіля.

За допомогою 3D-сканування відсіку, що дозволило імітувати форму і розмір оригінального двигуна, інженери створили модульний комплект, який із легкістю може змінювати свою форму.

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Створений привід 4х4 можна помістити в авто на місце старого бензинового двигуна, причому підсумковий електричний "двигун" навіть виглядає як оригінал.

Ідея інженерів полягає в тому, щоб зібрати разом два електродвигуни HPEVS AC-50 і з'єднати їх із оригінальною трансмісією.

Здвоєні двигуни забезпечуватимуть базову потужність у 182 кінських сили.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери у Німеччині створили "невидимі" сонячні панелі для електромобілів.

Крім того, згодом стало відомо, що у Франції створили "безсмертний" сонячний двигун, який не треба ставити на підзарядку.

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Тема
електрокари
Місце
США
Тег
електромобілі
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