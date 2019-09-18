У США здійснили прорив у сфері перетворення бензинових авто на електрокари

У США інженери компанії Electric GT, що займається переобладнанням електромобілів, працюють над створенням електродвигуна, який можна встановити у відсік класичного бензинового авто.

Про це повідомляє портал The Driven, який зазначає, що розробка інженерів дозволить спростити процес перетворення бензинових авто на електрокари.

Прототип модульного електричного двигуна thedriven.io

Новини У Франції почали робити електромобілі зі старих авто

"Купівля електромобіля є найкращим способом, аби заощадити на коливаннях цін на паливо і зробити свій внесок у зниження викидів в атмосферу, але якщо ви при цьому не готові відмовлятися від звичного вам авто, стати власником електрокара буде складніше. Для цього необхідно вирішити низку проблем: як встановити компоненти електродвигуна, де розмістити акумулятори, як розробити нову електричну архітектуру і як поєднати наявні компоненти з новою системою електрокара", – зазначають автори.

Інженери Ерік Хатчінсон і Брок Вінберг з американської компанії Electric GT вирішили замінити двигун бензинового Land Cruiser FJ-40 1970 року випуску на модульний привід електромобіля.

За допомогою 3D-сканування відсіку, що дозволило імітувати форму і розмір оригінального двигуна, інженери створили модульний комплект, який із легкістю може змінювати свою форму.

Створений привід 4х4 можна помістити в авто на місце старого бензинового двигуна, причому підсумковий електричний "двигун" навіть виглядає як оригінал.

Ідея інженерів полягає в тому, щоб зібрати разом два електродвигуни HPEVS AC-50 і з'єднати їх із оригінальною трансмісією.

Здвоєні двигуни забезпечуватимуть базову потужність у 182 кінських сили.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери у Німеччині створили "невидимі" сонячні панелі для електромобілів.

Крім того, згодом стало відомо, що у Франції створили "безсмертний" сонячний двигун, який не треба ставити на підзарядку.

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