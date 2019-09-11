Революция электрокаров: ученые выяснили, как создавать батареи из "мусора"

Ученые из Института накопления электрохимической энергии (HIU) им. Гельмгольца в немецком Ульме создали новый тип соли кальция во время работы над улучшенным типом аккумуляторов.

Полученный учеными материал проводит электричество лучше любого кальциевого электролита, более эффективно проводит ионы при высоком напряжении и позволит создать аккумуляторы из кальция, которые станут более безопасной и дешевой альтернативой для литий-ионных батарей.

fda.gov

Несмотря на широкое распространения литий-ионных аккумуляторов, литий является не самым удачным выбором для создания батарей: он огнеопасен, число его месторождений ограничено, и для производства литиевых батарей требуются редкоземельные металлы, добыча которых загрязняет атмосферу.

При этом батареи на основе кальция могут стать достойной заменой литиевых, поскольку этот элемент встречается в природе в несколько тысяч раз чаще.

Также ученые уверяют, что аккумуляторы на основе кальция могли бы стать тоньше и легче, но до недавних пор их производительность оставалась недостаточно высокой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инженеры собрались превратить сточные воды пивоварен в аккумуляторные батареи.

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