Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Революция электрокаров: ученые выяснили, как создавать батареи из "мусора"

2.4т Читать материал на украинском

Ученые из Института накопления электрохимической энергии (HIU) им. Гельмгольца в немецком Ульме создали новый тип соли кальция во время работы над улучшенным типом аккумуляторов.

Полученный учеными материал проводит электричество лучше любого кальциевого электролита, более эффективно проводит ионы при высоком напряжении и позволит создать аккумуляторы из кальция, которые станут более безопасной и дешевой альтернативой для литий-ионных батарей.

Революция электрокаров: ученые выяснили, как создавать батареи из "мусора"

fda.gov

Новости
Солнечные батареи в доме: украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики

Несмотря на широкое распространения литий-ионных аккумуляторов, литий является не самым удачным выбором для создания батарей: он огнеопасен, число его месторождений ограничено, и для производства литиевых батарей требуются редкоземельные металлы, добыча которых загрязняет атмосферу.

При этом батареи на основе кальция могут стать достойной заменой литиевых, поскольку этот элемент встречается в природе в несколько тысяч раз чаще.

Также ученые уверяют, что аккумуляторы на основе кальция могли бы стать тоньше и легче, но до недавних пор их производительность оставалась недостаточно высокой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инженеры собрались превратить сточные воды пивоварен в аккумуляторные батареи.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Энергосбережение" на OBOZREVATEL.

Тема
Энергосбережение
Место
Германия
Тег
альтернативная энергетика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel