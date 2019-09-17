Во Франции создали "бессмертный" солнечный двигатель

Французские инженеры из стартапа Saurea создали электродвигатель, который напрямую превращает солнечную энергию в механическую без использования промежуточных компонентов.

Об этом сообщает профильное издание PV Magazine. По словам разработчиков, их изобретение способно снабжать энергией водяные насосы и вентиляционные турбины в течение 20 лет без необходимости проводить техническое обслуживание.

Концепт солнечного двигателя saurea.fr

"Это первый солнечный двигатель в мире, который работает исключительно на возобновляемой энергии и никогда не ломается. Наша технология напрямую конвертирует солнечную энергию без использования дополнительных компонентов, что значительно увеличивает ресурс его работы", - заявила Изабель Галле-Коти, одна из основателей компании Saurea.

Изобретатели уверяют, что их двигатель является представителем "нового поколения" и будет выгоден для жителей любых, даже самых изолированных от цивилизации регионов.

Работа над созданием двигателя с использованием солнечной энергии продолжалась на протяжении жизни нескольких поколений семьи, а сам изобретатель технологии, Ален Коти, предпринимал пять попыток для получения патента.

Спустя много лет, его сын и невестка Изабель смогли вывести продукт на рынок, и теперь уже их дочь Луиза отвечает за развитие семейного бизнеса.

Сейчас двигатели собираются в мастерской, которая находится в Бургундии, и в планах семьи основать дистрибьюторскую сеть.

Изабель отмечает, что ориентировочная стоимость солнечного двигателя будет составлять 2500–3500 евро, в зависимости от области его применения.

"Сейчас мы запускаем наш первый двигатель мощностью 130 Вт, который можно использовать для полива или прочих целей. Также сейчас мы работаем над созданием новых моделей, мощностью 50 Вт и 250 Вт", - заявила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инженеры научились добывать солнечную энергию с помощью рыб: как это работает.

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