Во Франции начали делать электромобили из старых машин

Французский стартап Transition-One начал предлагать услуги по бюджетному переоборудованию машин с бензиновыми двигателями в полноценные электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что идея по переоборудованию автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС) не нова, но до недавнего времени основным недостатком такого подхода была дороговизна процесса.

Инженеры Transition-One уверяют, что смогли сделать процесс электрификации максимально дешевым, потому что сейчас обычному потребителю выгоднее купить новый электромобиль, чем переделывать свое авто за несколько десятков тысяч долларов.

Бензиновый Renault Twingo, переделанный в электромобиль bloomberg.com

Основатель стартапа Аймерик Либо уверяет, что переоборудование машины 10-летней давности обойдется покупателю от 5 до 8 тыс. евро. При этом он подчеркивает, что итоговая цена будет зависеть от наличия поддержки со стороны государства, от которого бизнесмен ожидает получить 6 млн евро.

В качестве демонстрации авторы стартапа показали переделанный Renault Twingo 2009 года выпуска, на который установили 3 батареи Tesla весом порядка 120 кг, благодаря чему машина сможет преодолевать 180 км без подзарядки, развивая скорость до 100 км/ч.

В Transition-One также сообщают, что могут превратить бензиновое авто в электрокар за сутки, и уже предлагают свои услуги для владельцев Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo и VW Polo.

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