Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В Германии создали "невидимые" солнечные панели для авто

556 Читать материал на украинском

Немецкие ученые из Fraunhofer Institute разработали особый тип солнечных панелей, которые можно перекрашивать в любой цвет и устанавливать на крышах практически любых марок автомобилей.

Свою разработку немецкие ученые показали во время Франкфуртского автосалона IAA, сообщает пресс-служба института.

По словам разработчиков, новые солнечные элементы могут быть полностью покрыты любым типом краски и поэтому фактически невидимы. Потеря эффективности из-за стеклянного покрытия составит лишь 7%.

Демонстрация установленной на крыше ДВС-авто солнечной панели

Демонстрация установленной на крыше ДВС-авто солнечной панели

ise.fraunhofer.de

Новости
Вместо бетона: ученые создали инновационные солнечные панели

Во время работы солнечные панели преобразуют поступающее излучение в электричество, при этом помогая снизить перегрев автомобиля.

Согласно данным института, встроенные солнечные элементы имеют мощность около 210 Вт/м² и могут обеспечивать устойчивый источник электричества, добавляя примерно 10% к запасу хода для электромобилей.

Потенциал изобретения солнечных панелей нового типа был исследован институтом в сотрудничестве с несколькими экспедиторскими компаниями в рамках измерительной кампании с 2016 по 2017 год: шесть грузовых автомобилей были оснащены датчиками инсоляции и температуры и GPS, а их маршруты в США и Европе были записаны и проанализированы.

В результате было установлено, что каждый грузовик может за год выработать и использовать до 7000 кВт*ч электричества, чего будет достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на 7000 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, как инженеры научились добывать солнечную энергию с помощью рыб.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "электрокары" на OBOZREVATEL.

Тема
электрокары
Место
Германия
Тег
электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel