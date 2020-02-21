В Европе нашли способ резко увеличить запас хода любого электромобиля

Во Франции инженеры из стартапа EP Tender разработали прицеп-аккумулятор мощностью 60 кВт*ч, который позволит заряжать электромобиль на ходу.

Об этом сообщает Electrek. Создатели устройства на примере электрокара Renault Zoe с запасом хода 320 км отмечают, что автономность машины вместе с дополнительным прицепом-аккумулятором возрастает вдвое.

Прицеп-аккумулятор EP Tender electrek.co

Глава стартапа Жан-Батист Сегара отмечает, что целью стартапа является помощь водителям, путешествующим вдали от дома. Кроме того, такой гаджет позволит путешествовать владельцам электромобилей туда, где этих станций нет.

Купить дополнительный аккумулятор можно будет за $11 тыс. Кроме этого создатели "павербанка" планируют сдавать их в аренду на маршрутах, не оборудованных зарядными станциями.

Прицеп-аккумулятор EP Tender electrek.co

Представители компании заявили, что модернизировать действующие модели электромобилей для работы с прицепами можно за $650. Стартап уже ведет переговоры с Renault, Citroen и Peugeot.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Tesla обучит свои электромобили выживать на дорогах Украины: электромобили при помощи камер и датчиков будут искать на дорогах ямы и повреждения дорожного полотна.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz