Главная Новости
21 февраля • обновлено в 16:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

В Европе нашли способ резко увеличить запас хода любого электромобиля

2.9т
Читать материал на украинском

Во Франции инженеры из стартапа EP Tender разработали прицеп-аккумулятор мощностью 60 кВт*ч, который позволит заряжать электромобиль на ходу.

Об этом сообщает Electrek. Создатели устройства на примере электрокара Renault Zoe с запасом хода 320 км отмечают, что автономность машины вместе с дополнительным прицепом-аккумулятором возрастает вдвое.

Прицеп-аккумулятор EP Tender

Прицеп-аккумулятор EP Tender

electrek.co

Новости
Mercedes-Benz создала уникальные электромобили для силовиков

Глава стартапа Жан-Батист Сегара отмечает, что целью стартапа является помощь водителям, путешествующим вдали от дома. Кроме того, такой гаджет позволит путешествовать владельцам электромобилей туда, где этих станций нет.

Купить дополнительный аккумулятор можно будет за $11 тыс. Кроме этого создатели "павербанка" планируют сдавать их в аренду на маршрутах, не оборудованных зарядными станциями.

Прицеп-аккумулятор EP Tender

Прицеп-аккумулятор EP Tender

electrek.co

Представители компании заявили, что модернизировать действующие модели электромобилей для работы с прицепами можно за $650. Стартап уже ведет переговоры с Renault, Citroen и Peugeot.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Tesla обучит свои электромобили выживать на дорогах Украины: электромобили при помощи камер и датчиков будут искать на дорогах ямы и повреждения дорожного полотна.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Франция
Теги
Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги