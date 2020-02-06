Tesla обучит свои электромобили выживать на дорогах Украины

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в дальнейшем его электромобили при помощи камер и датчиков будут искать на дорогах ямы и повреждения дорожного полотна.

Об этом бизнесмен написал в Twitter. Специальные микро-карты будут созданы на основе данных, которые будут собирать электромобили Tesla и передавать владельцам других электрокаров.

Концепт электромобиля Tesla Model S pinterest.com

"С точки зрения меток, есть маркировка видео на всех восьми камерах одновременно. Это действительно эффективно, я имею в виду, с точки зрения эффективности маркировки, возможно, это повышение эффективности на три порядка", – завил Маск.

Поиск, определение и фиксация ям на дорогах на самом деле является сложной задачей. В отличие от других препятствий на дорогах, ямы являются углублениями в дорожном полотне и могут проявляться по-разному в зависимости от текущей погоды и условий освещения.

В идеальной ситуации камера электромобиля Tesla должна определить выбоину, сравнивая неровности поверхности с остальной частью дороги и текстуру внутри выбоины по сравнению с соседним покрытием. Сейчас ямы являются большой проблемой для для владельцев Tesla, поскольку они могут стать причиной серьезных аварий, повредить шины и диски.

"Водители платят огромную цену за разрушающиеся дороги и мосты нашей страны. Те, кто ежедневно путешествует по городским дорогах, несут на себе вес проблемы – многие тратят тысячи долларов каждый год на растущие транспортные расходы из-за ям" – заявила старший вице-президент Американской автомобильной ассоциации Кэтлин Бауэр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в обновлении прошивки электромобилей Tesla нашли упоминания об изменениях, которые будут внесены в конструкцию новых авто компании.

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