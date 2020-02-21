Mercedes-Benz создала уникальные электромобили для силовиков

На конференции во Франкфурте-на-Майне компания Mercedes-Benz показала электромобиль EQC, который был специально модифицирован для нужд полиции.

Об этом пишет CarScoops. Помимо специальной версии электромобиля, инженеры также показали водородный гибрид GLC F-Cell и дизель-электрический универсал E-Class, также переделанные под запросы силовиков.

Электромобили Mercedes-Benz highmotor.com

"Каждая из моделей отличается высоким уровнем инноваций и безопасности. В частности полностью электрический Mercedes-Benz EQC оснащен лучше, чем того требует современные стандарты полицейских автомобилей в Германии", – отмечает издание.

Автомобили Mercedes-Benz для полиции highmotor.com

Представители компании не сообщили, где именно полиция будет использовать электромобиль Mercedes-Benz EQC. Однако в том, что авто действительно будет использоваться силовиками, сомневаться не приходиться: водород-электрический гибрид GLC F-Cell уже используется правоохранительными органами в Гамбурге.

Автомобили Mercedes-Benz для полиции highmotor.com

Стоит отметить, что в 2019 году сотрудники полиции Скотленд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам. По словам сотрудников полиции, "зеленые" автомобили не могут догнать бензиновые авто преступников. Силовики утверждали, что использовать электрокары для срочных вызовов и оперативного реагирования практически невозможно.

При этом военная полиция Китая купила несколько электромобилей Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США полицейский электрокар Tesla Model S разрядился во время погони за преступником, из-за чего офицеру пришлось прекратить преследование и заняться поисками зарядной станции.

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