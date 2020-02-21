У Європі знайшли спосіб різко збільшити запас ходу будь-якого електромобіля

У Франції інженери з стартапу EP Tender розробили причіп-акумулятор потужністю 60 кВт*год, що дозволить заряджати електромобіль на ходу.
Про це повідомляє Electrek. Творці пристрою на прикладі електрокара Renault Zoe з запасом ходу 320 км відзначають, що автономність авто разом з додатковим причепом-акумулятором зростає вдвічі.
Причіп-акумулятор EP Tender
electrek.co
Глава стартапу Жан-Батист Сегар зазначає, що метою компанії є допомога водіям, що подорожують далеко від дому. Крім того, такий гаджет дозволить подорожувати власникам електромобілів туди, де немає зарядних станцій.
Купити додатковий акумулятор можна буде за $11 тис. Крім цього творці "павербанка" планують здавати їх в оренду на маршрутах, які не обладнані зарядними станціями.
Причіп-акумулятор EP Tender
electrek.co
Представники компанії заявили, що модернізувати діючі моделі електромобілів для роботи з причепами можна за $650. Стартап вже веде переговори з Renault, Citroen і Peugeot.
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