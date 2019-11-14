Электрические самолеты будущего: ученые создали батареи нового типа

В Англии авиакомпания Bye Aerospace и производитель батарей Oxis Energy начали тесты топливных элементов нового типа.

Об этом сообщает Electrive. Издание отмечает, что новые батареи планируют использовать в электрических самолетах.

Электрический самолет Sun Flyer 2 от компании Aerospace staticflickr.com

Инженеры Oxis Energy разработали безопасную литий-серную батарею с высоким показателем емкости, чтобы использовать ее в электрических самолетах. Она обеспечивает 500 Вт/ч энергии на килограмм веса, благодаря чему можно вполовину сократить общую массу аккумулятора или вдвое увеличить дальность полета легкого самолета Sun Flyer 2, который разрабатывает Bye Aerospace.

Если во время испытаний литий-серные батареи докажут свою эффективность для малой авиации, в дальнейшем их испытают на более крупных самолетах.

Литий-серные батареи не были популярным решением из-за краткого срока службы, который зависел от быстрого разрушения катода в цикле заряда и разряда. Инженеры Oxis уверены, что их разработка выдержит 500 циклов в течение следующих двух лет, что позволяет получить результаты на уровне литий-ионных батарей.

Кроме того, литий-серные батареи устойчивы к перегреву. В конструкции топливных элементов Oxis используется керамический сульфид лития, который может предотвращать внезапную разрядку и замедлять потерю емкости во время бездействия. Кроме того, в конструкции аккумулятора используется негорючий электролит.

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