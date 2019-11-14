Електричні літаки майбутнього: вчені створили батареї нового типу

В Англії авіакомпанія Bye Aerospace і виробник батарей Oxis Energy почали тести паливних елементів нового типу.

Про це повідомляє Electrive. Видання зазначає, що нові батареї планують використовувати в електричних літаках.

Електричний літак Sun Flyer 2 від компанії Aerospace staticflickr.com

Інженери Oxis Energy розробили безпечну літій-сірчану батарею з високим показником ємності, щоб використовувати її в електричних літаках. Вона забезпечує 500 Вт/год енергії на кг ваги, завдяки чому можна наполовину скоротити загальну масу акумулятора або вдвічі збільшити дальність польоту легкого літака Sun Flyer 2, який розробляє Bye Aerospace.

Якщо під час випробувань літій-сірчані батареї доведуть свою ефективність для малої авіації, надалі їх випробують на більших літаках.

Літій-сірчані батареї не були популярним рішенням через короткий термін служби, котрий залежав від швидкого руйнування катода в циклі заряду і розряду. Інженери Oxis впевнені, що їхня розробка витримає 500 циклів протягом наступних двох років, що дозволяє отримати результати на рівні літій-іонних приладів.

Крім того, літій-сірчані батареї стійкі до перегріву. У конструкції паливних елементів Oxis використовується керамічний сульфід літію, який може запобігати раптовій розрядці та сповільнювати втрату ємності під час бездіяльності. Також у конструкції акумулятора використовується негорючий електроліт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як NASA працює над створенням повністю електричного літака X-57 Maxwell.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся