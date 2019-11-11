Главная Новости
11 ноября • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Tesla с крыльями: NASA впервые показала уникальную разработку

745 Читать материал на украинском

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) работает над созданием полностью электрического самолета X-57 Maxwell.

Об этом сообщает NBC New York. Издание отмечает, что перспективная разработка также фигурирует под кодовым названием X-Plane (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

https://www.nasa.gov

Инженеры Управления показали электрический самолет X-57 Maxwell, над которым работают с 2015 года. На данный момент разрабатывается несколько версий самолета: показанный журналистам образец относится ко второй модификации (Mark II). Итоговая, 4 модификация (Mark IV), будет оснащена 14 специальными пропеллерами.

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell

dezeen.com

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell

dezeen.com

Электрический самолет X-57 Maxwell

Электрический самолет X-57 Maxwell

https://www.nasa.gov

Благодаря использованию электрических двигателей, самолет не загрязняет атмосферу. При этом электрокомпоненты самолета также изменяют шум, который он издает, что приводит к более мягкому, высокочастотному звуку по сравнению с обычными самолетами.

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

https://www.nasa.gov

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell

https://www.nasa.gov

В качестве источника питания вместо топливных турбинных двигателей самолет использует литий-ионные батареи. Каждый из аккумуляторов самолета весит около 23 кг, при этом в сумме X-Plane использует в общей сложности около 360 кг аккумуляторов для работы.

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell

dezeen.com

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell

dezeen.com

Больше всего концепция самолета напоминает электрокар Tesla с крыльями, отмечают журналисты. При этом менеджер проекта Брент Кобли уверен, что X-Plane помогает "заглянуть в будущее индустрии". По его словам, батареи самолета потребляют столько энергии, сколько нужно "для питания 100 средних американских домов".

Пропеллеры электросамолета X-57 Maxwell

Пропеллеры электросамолета X-57 Maxwell

dezeen.com

X-Plane начнет воздушные испытания уже в следующем году, отмечают в пресс-службе NASA, когда его представят правительству и авиационной отрасли.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
NASA Green Oboz
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну всё, хана России, нефть не нужна. Селюки, изобретите электрический танк, ну шобы наверняка Россию угробить, порвать в клочья ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения