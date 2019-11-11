Tesla с крыльями: NASA впервые показала уникальную разработку

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) работает над созданием полностью электрического самолета X-57 Maxwell.

Об этом сообщает NBC New York. Издание отмечает, что перспективная разработка также фигурирует под кодовым названием X-Plane (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Инженеры Управления показали электрический самолет X-57 Maxwell, над которым работают с 2015 года. На данный момент разрабатывается несколько версий самолета: показанный журналистам образец относится ко второй модификации (Mark II). Итоговая, 4 модификация (Mark IV), будет оснащена 14 специальными пропеллерами.

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell dezeen.com

Концепт электрического самолета X-57 Maxwell dezeen.com

Электрический самолет X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Благодаря использованию электрических двигателей, самолет не загрязняет атмосферу. При этом электрокомпоненты самолета также изменяют шум, который он издает, что приводит к более мягкому, высокочастотному звуку по сравнению с обычными самолетами.

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Фюзеляж электрического самолета X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

В качестве источника питания вместо топливных турбинных двигателей самолет использует литий-ионные батареи. Каждый из аккумуляторов самолета весит около 23 кг, при этом в сумме X-Plane использует в общей сложности около 360 кг аккумуляторов для работы.

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell dezeen.com

Испытание пропеллеров электросамолета X-57 Maxwell dezeen.com

Больше всего концепция самолета напоминает электрокар Tesla с крыльями, отмечают журналисты. При этом менеджер проекта Брент Кобли уверен, что X-Plane помогает "заглянуть в будущее индустрии". По его словам, батареи самолета потребляют столько энергии, сколько нужно "для питания 100 средних американских домов".

Пропеллеры электросамолета X-57 Maxwell dezeen.com

X-Plane начнет воздушные испытания уже в следующем году, отмечают в пресс-службе NASA, когда его представят правительству и авиационной отрасли.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

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