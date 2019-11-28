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29 ноября • обновлено в 11:40
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Не требует зарядки: в Европе показали необычный городской электромобиль

15.3т
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В Нидерландах компания Squad Mobility показала концепт электрического двухместного электромобиля, оборудованного солнечными панелями.

Об этом сообщает Electrek. Сейчас концепт авто можно заказать лишь на территории Европы.

Электромобиль Squad Mobility

Электромобиль Squad Mobility

electrek.co

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Экспериментальный электрокар создали для использования на территории города. При этом, по словам генерального директора компании Роберта Ховерса, его крыша из солнечных элементов способна восстанавливать до 9000 км дальности в год в солнечном регионе. Это приблизительно 30 км либо один час езды по городу в день на протяжении 300 дней в году.

При этом в Squad можно дополнительно установить батареи большего размера и заряжаться при помощи простой розетки. Базовая комплектация сможет максимально ускоряться до 45 км/час, однако разработчики собираются предложить более динамичную модель с максимальной скоростью в 80 км/ч.

Внутри электрокара могут разместиться два взрослых пассажира. Также над задней осью установлены два дополнительных кресла для детей ростом до 1,25 м.

Электрокар отличается сверхкомпактными размерами и занимает площадь всего 2 метра, что дает возможность парковать до четырех авто такого типа на обычном парковочном месте. В данный момент производитель собирает предзаказы, чтобы начать промышленные поставки электромобиля в 2021 году.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Электротранспорт Солнечные панели
Место
Нидерланды
Теги
Green Oboz электромобили
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