Инженеры Китая и Германии создали электрокар с огромным запасом хода. Фото

Новый электрический кроссовер Denza X полностью рассекречен. Разработку концернов Daimler и BYD представят на автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября, а продажи авто стартуют в начале 2020 года.

Модель получила гибридную и полностью электрическую версии. Кроссовер достигает 4,89 м в длину и является семиместным. У автомобиля весьма сдержанный дизайн с плавными обводами кузова. От спрятанных дверных ручек и зеркал заднего вида (как на концепте) было решено отказаться, сообщает "Автоцентр".

В отделке салона использованы кожа и дерево. У кроссовера большая виртуальная панель приборов, а самой оригинальной деталь является вращающийся центральный тачскрин мультимедийной системы. В топовой версии есть электропривод и вентиляция передних сидений.

Новый Denza X будет доступен в двух версиях. Полноприводной плаг-ин гибрид оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 400 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с.

Позже появится электрический кроссовер с передним приводом. Мощность его мотора составляет 245 л. с., а запас хода – 500 км по циклу NEDC.

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

Новый кроссовер Denza X

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