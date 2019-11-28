Не потребує зарядки: в Європі показали незвичайний міський електромобіль

У Нідерландах компанія Squad Mobility показала концепт електричного двомісного електромобіля, обладнаного сонячними панелями.

Про це повідомляє Electrek. Зараз концепт авто можна замовити лише на території Європи.

Електромобіль Squad Mobility electrek.co

Експериментальний електрокар створили для використання на території міста. При цьому, за словами генерального директора компанії Роберта Ховерса, його дах з сонячних елементів здатен відновлювати до 9000 км дальності на рік в сонячному регіоні. Це приблизно 30 км або одна година їзди по місту в день протягом 300 днів на рік.

При цьому в Squad можна додатково встановити батареї більшого розміру і заряджатися за допомогою простої розетки. Базова комплектація зможе максимально прискорюватися до 45 км/год, однак розробники збираються запропонувати більш динамічну модель з максимальною швидкістю у 80 км/год.

Усередині електрокара можуть розміститися два дорослих пасажира. Також над задньою віссю встановлені два додаткових крісла для маленьких дітей зрістом до 1,25 м.

Електрокар відрізняється надкомпактними розмірами і займає площу всього 2 метри, що дає можливість паркувати до чотирьох авто такого типу на звичайному паркувальному місці. В даний момент виробник збирає попередні замовлення, щоб почати промислові поставки єлектромобіля у 2021 році.

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