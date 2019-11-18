В Британии создали самый эффективный в мире электрокар: фото и видео

Студенты Кембриджского университета в Великобритании создали самый энергоэффективный электрокар в мире, оборудованный солнечными панелями.

Об этом сообщает портал Deezen. Отметим, что разработка велась в рамках проекта Cambridge University Eco Racing (CUER) (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Helia на солнечных элементах cuer.co.uk

Команда студентов смогла спроектировать и собрать электромобиль Helia, на который установили солнечные панели. Авто может разогнаться до 80 км/ч, используя 2,5 кВт мощности (примерно столько же требуется, чтобы вскипятить чайник).

Электромобиль Helia на солнечных элементах cuer.co.uk

Электромобиль Helia на солнечных элементах cuer.co.uk

Электромобиль весит всего 550 кг благодаря сверхлегкому шасси из углеродного волокна и панелям кузова, созданным на основе технологии Formaplex. Благодаря композитным материалам авто может преодолевать существенные расстояния при минимальных затратах энергии.

Электромобиль Helia на солнечных элементах cuer.co.uk

Отметим, что электрокар можно "заправлять" как от обычных зарядных станций, так и от установленных на крыше солнечных панелей. Аккумулятор имеет гораздо более высокую плотность энергии, чем большинство серийных электромобилей, что дает Helia в два раза больше запаса хода, чем у Tesla Model 3.

Электромобиль Helia на солнечных элементах dezeen.com

Электромобиль Helia на солнечных элементах dezeen.com

Аэродинамическая конструкция Helia повышает энергоэффективность авто вместе с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей, произведенных в сотрудничестве с компанией Danecca. Также авто получило покрышки с низким сопротивлением качению от компании Bridgestone, которая является одним из ключевых мировых производителей шин.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры из Китая и Германии из концернов Daimler и BYD создали электрокар с огромным запасом хода, который представят на автосалоне в Гуанчжоу.

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