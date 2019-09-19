Найшвидший електрокар: в Porsche розповіли, як "поставлять на місце" Tesla

Після того, як Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на трасі Нюрбургринг, керівництво німецького автогіганта заявило, що у компанії в запасі є більш потужна версія спорткара.
Про це повідомляє видання Car and Driver з посиланням на заяву віце-президента Porsche Стефана Векбаха, який запевнив експертів в тому, що змагання між електромобілями ще не закінчено.
Porsche Taycan S
caranddriver.com
У якості "туза в рукаві" Porsche може виставити на гонку Porsche Taycan Turbo S, який дозволить компанії побити рекорд конкурентів з США, що становить 7 хвилин 42 секунди.
Taycan Turbo S має потужність 751 к.с. (560 кВт) і крутний момент 1049 Нм проти 671 к.с. (500 кВт) і 849 Нм у звичайній Turbo версії.
При цьому система управління трансмісією під час їзди знижує потужністю обох моделей до 616 к.с. (460 кВт), тому додаткова потужність Turbo S може бути недоступна на більшій частини 20 кілометрової траси Нюрбургрінг.
Також експерти відзначають, що модифікована версія Tesla Model S, за чутками, здатна проїхати трасу приблизно за 7:23 - на 19 секунд швидше, ніж Taycan.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що експерти провели тести електромобілів Tesla і Porsche, після чого порівняли параметри електромобілів.
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