Tesla против Porsche: достоинства электромобилей сравнили на видео

Эксперты сравнили характеристики электромобиля (EV) Tesla Model S, который уже завоевал свое место на рынке, и электрокара Porsche Taycan, который на днях будет представлен аудитории.

Видео сравнения двух люксовых EV-авто показал портал InsideEV, сделавший детальный разбор характеристик машин.

В первую очередь аналитики отмечают, что электрокар Porsche, если отталкиваться от неофициальных данных, которые не подтверждались производителем, на первый взгляд уступает своему основному конкуренту от Tesla.

Tesla Model S против Porsche Taycan

Запас хода без подзарядки у Tesla Model S составляет 595 км против 499 км у Taycan, что дает разницу почти в 15%.

Электрокар Tesla ускоряется до 100 км/ч за 2,4 секунды, при этом Taycan, по ожиданиям аналитиков, будет делать это за 3,1-3,5 секунды, что дает разницу в 30%.

Мощность зарядки Tesla Model S (до 200 кВт) уступает параметрам Porsche Taycan (250 кВт), причем обещанная немецким концерном зарядка в 350 кВт ожидается лишь к 2021 году.

Также эксперты отмечают, что серийная версия Taycan будет иметь дизайн, близкий скорее к модели Porsche Panamera, чем к поразившей зрителей концепции Mission E.

Существенным отличием между двумя авто также станет их цена - по данным инсайдеров, электрокар Porsche будет стоить значительно дороже аналога от Tesla.

При этом авторы подчеркивают, что при анализе характеристик пользовались неофициальными данными, и допускают, что результаты итогового анализа могут существенно отличаться, особенно по результатам опыта вождения электромобиля Porsche.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Tesla появился сильнейший конкурент: электрокар Маска уступил позицию лидера

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!