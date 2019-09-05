Porsche впервые показала гоночный электромобиль 99X Electric: как он выглядит

Компания Porsche показала свой первый экспериментальный болид Porsche 99X Electric для участия в сезоне Formula E 2019/2020.

Презентация прошла в штаб-квартире Porsche при участии профессиональных пилотов Нила Яни и Андре Лоттерера во время четырехчасовой трансляции на стриминговой платформе Twitch, популярной среди геймеров и видеоблогеров.

Экспериментальный болид Porsche 99X Electric для гонок Formula E porsche.com

"Это была уникальная презентация, в отличие от всего, что мир автоспорта когда-либо испытывал. Здорово, что Porsche открывает новые горизонты и привлекает молодое поколение", - заявил Яни, комментируя факт проведения презентации в формате игрового стрима на Twitch.

Разработчики болида подчеркивают, что благодаря правилам Formula E, которые предусматривают использование стандартизированного шасси и стандартной батареи, смогли установить фирменную трансмиссию Porsche E-Performance.

Porsche 99X Electric использует 800-вольтовую технологию, которая также применялась при создании электромобиля Porsche Taycan, и синхронный двигатель с постоянными магнитами, что позволяет оптимизировать концепцию привода и обеспечить высокую эффективность управления энергией болида.

Инженеры утверждают, что их детище способно разогнаться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды и развить максимальную скорость в 280 км/ч при весе в 900 кг.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал, как первый электромобиль Porsche совершил тестовый заезд.

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