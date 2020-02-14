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14 февраля • обновлено в 13:39
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Мощные электрические грузовики Volvo появились на дорогах США

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Компания Volvo Trucks запустила в американском штате Калифорния пилотную программу испытаний электрических грузовиков VNR Electric грузоподъемностью до 36 тонн.

Об этом сообщает Electrek. Грузовики будут задействованы в коммерческих операциях с двумя ведущими грузовыми компаниями Dependable Supply Chain Services и NFI.

Электрический грузовик Volvo VNR Electric

Электрический грузовик Volvo VNR Electric

electrek.co

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Во время работы Volvo будет собирать данные об эксплуатации грузовиков, с целью их доработки и улучшения. Электрические грузовики Volvo VNR будут доступны в нескольких конфигурациях с аккумуляторными батареями емкостью 200-300 кВт⋅ч, которые в зависимости от нагрузки и дорожных условий должны обеспечить запас хода в 120-280 км.

В общей сложности, в рамках проекта, компания планирует протестировать около 50 грузовиков.

В программу Volvo инвестировала $36,7 млн, в целом же потратит $400 млн на модернизацию своего предприятия в штат Вирджиния, где будут выпускаться данные грузовики.

Напомним, ранее компании Anglo-American и Williams Advanced Engineering создали самый большой в мире гибридный карьерный самосвал под кодовым названием FCEV. Бак с водородом добавят позже, чтобы топливные элементы выдавали дополнительную энергию или пополняли запас аккумулятора при необходимости. Такая конструкция позволит 290-тонному грузовику не прекращать работу ради длительного процесса зарядки батарей.

При этом автомобильный концерн Hyundai в Южной Корее показал первый концепт грузовика на водородных топливных элементах. Учитывая внешность и стилистику грузовика, скорее всего, Hyundai оснастит его искусственным интеллектом и системой автономного управления, отмечают аналитики.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Нидерландах пожарная служба Амстердама начала тестирование гибридного электромобиля, который работает от электромотора.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz электромобили Volvo
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