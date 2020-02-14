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14 лютого • оновлено в 13:44
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Потужні електричні вантажівки Volvo з'явилися на дорогах США

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Компанія Volvo Trucks запустила в американському штаті Каліфорнія пілотну програму випробувань електричних вантажівок VNR Electric вантажопідйомністю до 36 тонн.

Про це повідомляє Electrek. Вантажівки будуть задіяні в комерційних операціях з двома провідними вантажними компаніями Dependable Supply Chain Services і NFI.

Електричний вантажівка Volvo VNR Electric

Електричний вантажівка Volvo VNR Electric

electrek.co

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Під час роботи Volvo буде збирати дані про експлуатацію вантажівок, з метою їх доопрацювання і поліпшення. Електричні вантажівки Volvo VNR будуть доступні в декількох конфігураціях з акумуляторними батареями ємністю 200-300 кВт⋅ч, які в залежності від навантаження і дорожніх умов повинні забезпечити запас ходу в 120-280 км.

В цілому, в рамках проекту, компанія планує протестувати близько 50 вантажівок.

У програму Volvo інвестувала $36,7 млн, в цілому ж витратить $400 млн на модернізацію свого підприємства в штат Вірджинія, де будуть випускатися дані вантажівки.

Нагадаємо, раніше компанії Anglo-American і Williams Advanced Engineering створили найбільший в світі гібридний кар'єрний самоскид під кодовою назвою FCEV. Бак з воднем додадуть пізніше, щоб паливні елементи видавали додаткову енергію або поповнювали запас акумулятора при необхідності. Така конструкція дозволить 290-тонній вантажівці не припиняти роботу заради тривалого процесу зарядки батарей.

При цьому автомобільний концерн Hyundai в Південній Кореї показав перший концепт вантажівки на водневих паливних елементах. З огляду на зовнішність і стилістику вантажівки, швидше за все, Hyundai оснастить його штучним інтелектом і системою автономного управління, зазначають аналітики.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нідерландах пожежна служба Амстердама початку тестування гібридного електромобіля, який працює від електромотора.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі Volvo
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