Главная Новости
30 января • обновлено в 07:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

На трассе в США засняли электрический грузовик Tesla Semi

223
Читать материал на украинском

В США на дороге в штате Калифорния обнаружили электрический грузовик Tesla Semi, который перевозили в трейлере.

Видео съемки электромобиля появилось в Twitter. В комментариях к сообщению отметили, что грузовик вероятнее всего направлялся в дизайн-студию Tesla в Лос-Анджелесе.

Электрический грузовик Tesla Semi

Электрический грузовик Tesla Semi

tesla.com

Новости
Электромобили Tesla сделают более умными: Илон Маск показал видео

Окна и фары грузовика были закрыты пленкой, так что каких-либо существенных и видимых улучшений в дизайне или комплектации на видео разглядеть нельзя. Пользователи отметили, что шины грузовика выглядят не особо новыми, следовательно, в тягаче перевозили рабочую версию электромобиля.

Кроме того, в комментариях к сообщению выдвинули предположение, что видят перед собой новый прототип грузовика, который ранее не попадал в объективы камер.

Ранее OBOZREVATEL писал,что клиенты компании Tesla, которые оформили предварительный заказ на электромобиль Semi, получили письмо, в котором сообщалось о старте продаж ограниченной серии во второй половине 2020 года.

В письме специалисты Tesla также сообщили, что внесли улучшения в Tesla Semi. При этом они намекнули, что более подробная информация появится только в ближайшем будущем.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги