На трассе в США засняли электрический грузовик Tesla Semi

В США на дороге в штате Калифорния обнаружили электрический грузовик Tesla Semi, который перевозили в трейлере.

Видео съемки электромобиля появилось в Twitter. В комментариях к сообщению отметили, что грузовик вероятнее всего направлялся в дизайн-студию Tesla в Лос-Анджелесе.

Электрический грузовик Tesla Semi tesla.com

Окна и фары грузовика были закрыты пленкой, так что каких-либо существенных и видимых улучшений в дизайне или комплектации на видео разглядеть нельзя. Пользователи отметили, что шины грузовика выглядят не особо новыми, следовательно, в тягаче перевозили рабочую версию электромобиля.

Кроме того, в комментариях к сообщению выдвинули предположение, что видят перед собой новый прототип грузовика, который ранее не попадал в объективы камер.

Ранее OBOZREVATEL писал,что клиенты компании Tesla, которые оформили предварительный заказ на электромобиль Semi, получили письмо, в котором сообщалось о старте продаж ограниченной серии во второй половине 2020 года.

В письме специалисты Tesla также сообщили, что внесли улучшения в Tesla Semi. При этом они намекнули, что более подробная информация появится только в ближайшем будущем.

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